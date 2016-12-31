31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:41
Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri
Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri

(Fotoğraflı)

Işık Çapanoğlu
KARS (İHA) - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 6-7-8 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacak Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri öncesinde Vali Rahmi Doğan başkanlığında değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Ekinata Grand Toprak Otelde düzenlenen toplantıda konuşan Vali Rahmi Doğan, "102 yıl önce Erzurum'dan yola çıkıp, 14 gün yol yürüyerek Sarıkamış'a kadar gelmişken, bizim tarihi bu Sarıkamış Harekatının yapıldığı yolda değil de karayolunda yürümemiz çok kabul edilebilir bir şey değil" dedi.
Sarıkamış Şehitlerini Anma programı hakkında bilgi veren Kars Valisi Rahmi Doğan, programın tamamının canlı olarak verileceğini ve isteyen kanalların etkinlikleri canlı gösterebileceğini söyledi.
Vali Doğan, "6-7-8 Ocak tarihleri arasında yapacağımız Sarıkamış Şehitlerini Anma törenlerini görüşmek için bugün burada bir araya geldik. Kars'tan kamu kurum ve kuruluşlar, Sarıkamış'tan da programı icra edecek olan arkadaşlarla birlikte son değerlendirmeleri yapacağız. Bir otobüse binerek hep birlikte zirveye kadar çıktık, oradaki çalışmaları, yolu kontrol ettik. Şuan itibariyle olağanüstü bir şey olmazsa törenimiz orada icra edeceğiz" diye konuştu.
Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinliklerine Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın katılacağını ifade eden Vali Rahmi Doğan, "6'ında programımız başlıyor, Şehit ailelerine bir yemek vereceğiz, akşam ilçe merkezinde bir meşaleli yürüyüş olacak. Ertesi gün Cumartesi günü bakanlarımız, müsteşarlarımız ve diğer misafirlerimiz de ilimize teşrif etmiş olacak. Öğlede kardan heykellerin açılışı ile başlıyoruz daha sonra saat 17.00'de meşaleli bir kayak olacak, yine bu otelde bu salonda akşam saat 19.00'da ana programımız başlıyor. Ana programımıza sanatçı Zara gelecek, onun dışında meşhur Tarihçi hocamız Erhan Afyoncu gelecek. TÜRKSAT bir canlı yayın aracı gönderiyor, bu canlı yayın aracından buradaki tüm program TÜRKSAT aracılığıyla tüm kanallara servis edilecek, isteyen kanallarda onu canlı olarak da verebilecek. Dolayısıyla diğer televizyonların canlı yayın aracı getirmesine de gerek kalmayacak. Ertesi gün saat 10:30'da da tarihi yürüyüşümüzü yapacağız. Yürüyüşümüzü biliyorsunuz yeni yapmış olduğumuz zirveden başlayacağız ve Şehitlikte tamamlayacağız. Bununla ilgili tedbirleri, çalışmaları görüşmek üzere arkadaşlarla bir araya geldik, değerlendireceğiz. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Huzurlu bir yıl olur, hep beraber daha nice yıllara. Bu tür faaliyetleri hep birlikte yaparız inşallah" şeklinde konuştu.
Yürüyüşün kısaltılmadığının da altını çizen Vali Doğan, özetle şunları söyledi:
"Geçen yıl biliyorsunuz yürüyüş Kars-Erzurum karayolunda yapılmıştı, biz tabi onu kabul etmedik. Yani burada bu kadar insan 102 yıl önce Erzurum'dan yola çıkıp 14 gün yol yürüyerek Sarıkamış'a kadar gelmişken, bizim tarihi bu Sarıkamış Harekatının yapıldığı yolda değil de karayolunda yürümemiz çok kabul edilebilir bir şey değil. Hem şahsım adına hem de devlet adına bunu kabul etmedik ve bir çalışma yaptık. Yine tarihi Sarıkamış Harekatı'nın yapıldığı zirveden yolu, yürüyüşü başlatacağız ve Şehitlikte program devam edecek. Bundan sonra Sarıkamış Harekatı törenleri nerede olacak? Kim yapacak? Nasıl yapılacak? Tartışmasını ortadan kaldırmış oluyoruz. Sayın Bakanımda söz verdi, geçen hafta geldiğinde konuyu kendisine arz ettim. Yazında bu yolun asfaltını yapacak. Dolayısıyla iki gidiş, iki geliş şeklinde duble 21 metre genişliğinde biz ham yolu yaptık. Asfaltını da sayın Bakanım yapacak, yaptıracak. Dolayısıyla orası Sarıkamış törenlerinin yapılacağı, Sarıkamış etkinliklerinin yapılacağı bir alan haline gelecek."
(IÇ-AA-Y)

31.12.2016 11:45:48 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AK kadınlardan, öğrencilere yılbaşı hediyesi
YEREL

AK KADINLARDAN, ÖĞRENCİLERE YILBAŞI HEDİYESİ
KAI Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım:
YEREL

KAI DERNEKLER FEDERASYONU BAŞKANI ERDOĞAN YILDIRIM:
Kars'ta 'Bilgi Güvenliği Farkındalık' eğitimi
YEREL

KARS'TA 'BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK' EĞİTİMİ
Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın yeni yıl mesajı
YEREL

KARS BELEDİYE BAŞKANI MURTAZA KARAÇANTA'NIN YENİ YIL MESAJI
KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan'ın yeni yıl mesajı
YEREL

KAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SAMİ ÖZCAN'IN YENİ YIL MESAJI
Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
YEREL

YILBAŞI ÖNCESİ KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Cıbıltepe Kayak Merkezi yılbaşına hazır
YEREL

CIBILTEPE KAYAK MERKEZİ YILBAŞINA HAZIR
Grand Toprak Otel'in açılışı yapıldı
YEREL

GRAND TOPRAK OTEL'İN AÇILIŞI YAPILDI
PKK/KCK'nın Kars'taki sözde &quot;yargı ayağına&quot; ağır darbe
YEREL

PKK/KCK'NIN KARS'TAKİ SÖZDE "YARGI AYAĞINA" AĞIR DARBE

Kars'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KARS'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Vali Rahmi Doğan, Kars Kalesi'nde basın mensupları ile buluştu
YEREL

VALİ RAHMİ DOĞAN, KARS KALESİ'NDE BASIN MENSUPLARI İLE BULUŞTU