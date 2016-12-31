YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan'ın yeni yıl mesajı

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan'ın yeni yıl mesajı



KARS (İHA) - Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Rektör Prof. Dr. Sami Özcan, yayımladığı mesajında, "2016 Yılı, hem Ülkemizde hem de dünyada yaşanan birçok olumsuzluklarla geride kaldı. Yıllardan beridir devletçe ve milletçe mücadelesini vermiş olduğumuz terör olayları dünya çapında yayılarak küresel bir sorun haline geldi. Özellikle Ortadoğu ülkelerinde yaşanan savaş ve çatışmalar, milyonlarca insanı yurtlarından etti; yüzbinlerce insanın canına mal oldu. Yine 15 Temmuz'da yaşanan hain kalkışmayla Ülkemizin birliğine ve istikbaline darbe vurulmaya çalışıldı ve yüzlerce şehit verdik" dedi.

Geride bıraktığımız bu kan ve gözyaşlarıyla dolu yılın acı tecrübeleri, tüm dünyanın gözü önünde yaşandığını ifade eden Prof. Dr. Sami Özcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu acı tecrübeler gösteriyor ki, tüm dünyada ve ülkemizde demokrasi ve millet iradesinin tesisi hayati önem taşımaktadır. Temenni ederim ki dünyanın tüm toplumlarında insani birlik ve dayanışma duygularının daha da geliştiği; ülkemizin milli ve manevi değerlerinin, dünya görüşleri ne olursa olsun, toplumun bütün katmanlarını ortak bir paydada buluşturduğu bir yıl geçiririz. Bu duygu ve düşüncelerle 2017'nin, başta akademik ve idari personelimiz ile Kars Halkı olmak üzere, aziz milletimize ve dünyaya refah ve huzur getirmesini diler, yeni yılınızı en içten duygularımla tebrik ederim."

(IÇ-AA-Y)



31.12.2016 11:46:24 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER