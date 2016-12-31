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Hastanede yatan çocukların hediyelerini Noel getirdi

- Hasta ve yakınları için hastanede yeni yıl kutlaması yapıldı



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Aydın'da özel bir hastanede yatan hasa ve yakınları için yeni yıl kutlaması yapıldı. Hasta yatağında yatan çocuklar hediye getiren Noel kostümlü şahsı görünce mutlu oldu. Yeni yıl kutlamaları çerçevesinde hastanedeki herkese hediye dağıtıldı.

Aydın Özel Ege Liva Hastanesinde gerçekleştirilen etkinlikle yeni yıl kutlandı. Hastanede tedavi görmekte olan çocuk hastalara ve hasta yakınlarına Noel hediyeler verirken, yeni yıllarını kutladı. Çocuklar ve hasta yakınları yeni yılın ilk hediyelerini Noel babadan almaktan oldukça mutlu olurlarken, hastane yetkililerine teşekkür ettiler.

Daha sonra Özel Ege Liva Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Erdal Gezer, hastane personeli ve hasta yakınları ile beraber yeni yıl pastasını kestiler. Gezer, 2017 yılının sağlık, barış ve huzur içinde geçmesini dileyerek hastane personelinin ve tüm Aydınlıların yeni yılını kutladı.

(OD-İK)



31.12.2016 11:46:35 TSI

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