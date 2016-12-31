YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın yeni yıl mesajı

Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın yeni yıl mesajı



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta 2016 yılında yaşanan tüm olumsuzluklardan ders çıkararak, daha iyi ve güzele doğru yol alınması gerektiğini belirtti.

Karaçanta, yayımladığı yeni yıl mesajında; "Ülkemiz ve dünyamız için sevinç ve hüzünlerin bir arada yaşandığı bir yılı daha geride bırakarak umutla yeni bir yıla giriyoruz. Her yeni yıl, özlemlerin, beklentilerin ve mutlu yarınların habercisidir. Geride bıraktığımız yılda yaşanan tüm olumsuzluklardan ders çıkararak daha iyiye ve güzele doğru yol alma gayretinde olmalıyız" dedi.

Karaçanta "Bu duygularla, yeni umutlarla karşıladığımız 2017 yılının insanlığa barış getirmesini, ülkemizin, milletimizin dayanışma, birlik ve kardeşliğini güçlendirmesini temenni ediyor, tüm hemşerilerimin yeni yılını en içten duygularımla tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.

(IÇ-AA-Y)



31.12.2016 11:46:44 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER