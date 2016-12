YEREL HABERLER / ANKARA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yaşar, 2016'yı değerlendirdi

ANKARA (İHA) - Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2017'nin arifesinde 2016'yı değerlendirdi. 2016 yılının Yenimahalle Belediyesi için hizmetlerle dolu bir yıl olduğunu kaydeden Yaşar, "Biz bir yılı daha halka verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmanın verdiği mutluluk ve huzurla noktalıyoruz. Ancak maalesef 2016 ülkemize gözyaşı ve hüzün getirdi. Dilerim 2017'de kara bulutlar dağılır. Ülkemizde ve dünyada barış, kardeşlik egemen olur" dedi.

"Açılışlar tam gaz sürdü"

Fethi Yaşar, 2016'da Yenimahalle Belediyesi'nin hizmetlerini değerlendirdi. İlçeye kazandırılan kalıcı eselere 2016'da yenilerinin eklendiğini kaydeden Yaşar, "Ragıp Tüzün Kreşi ile Adile Naşit Anaokulu ve Gündüz Bakımevi'ni Yenimahalleli çocuklarımız için hizmete açtık. Amatör sporcular ve sporseverler için Aydın Onur Spor Merkezi, Batıkent Semt Sahası'nı hizmete sunduk. Yaşar Kemal Kütüphanesi, Şentepe Yaşlı Yaşam Merkezi ve yeni kurs merkezlerimiz 2016'da açılışını gerçekleştirdiğimiz diğer sosyal tesislerimiz oldu. Bütün bunlara ek olarak ise Pamuklar Mahallesi'nde önemli bir ihtiyaca cevap verecek Pamuklar Kapalı Pazaryeri'nin temelini yine 2016'da attık" ifadelerini kullandı.

"Altyapıda hedeflere ulaşıldı"

Yenimahalle Belediyesi'nin her biriminin ilçe halkına hak ettiği hizmeti vermek için arı gibi çalıştığını belirten Yaşar, "2016'ta 60 bin ton asfalt serdik. 55 bin metre bordür, 41 bin metrekare tretuvar, 135 bin metrekare yol açımı, 90 bin metreküp malzemeli bakım, 351 bin metreküp hafriyat alımı, 480 bin metrekare alan düzenlemesi yaparak yılbaşında koyduğumuz hedeflere büyük ölçüde ulaştık" dedi.

"Üretim de durmadı"

Yenimahalle Belediyesi'nin kendi altyapı malzemelerini üreterek bütçesine büyük ölçüde tasarruf sağladığını hatırlatan Yaşar, "2016'da üretim de hız kesmedi. 7 bin metreküp beton, 66 bin metre bordür ve 56 bin metrekare kilit taşı üretimi yapıldı" diye konuştu.

"Yeşil alanlar arttı"

Her yıl Yenimahalle'de yeşil alan sayısının arttığını ifade eden Yaşar, Yenimahalle'ye 2009'dan bu güne 2 milyon metrekareye yakın yeşil alan kazandırdıklarını vurguladı. Yenimahalle'nin Ankara'nın en yeşil ilçesi olduğunu söyleyen Yaşar, kişi başına düşen yeşil alan miktarının 5 metrekare olduğunu hatırlatarak 2016'da ilçeye 8 yeni park, 4 ağaçlandırma alanı kazandırdıklarını 4 parkın tamamının revize edilirken 45 parkın oyuncaklarının ve fitness aletlerinin değiştiğini söyledi.

"2017'de de yorulmak yok"

"Biz belediye olarak üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yerine getirerek halkımıza layık olduğu hizmetleri sunuyoruz" diyen Yaşar, "İlçemizi geleceğe taşıyacak kalıcı işlere imza atıyoruz. 2017'de de yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hali hazırda devam eden dev yatırımlarımızı yeni yılla birlikte tamamlayacağız. Bu hizmetlerin yanı sıra yine büyük işlere imza atacağız. Bütçemizi halka dokunan hizmetlere harcamaya devam edeceğiz" dedi.

"2016 ülkemiz için gözyaşı yılı oldu"

Bütün bu güzel gelişmelere rağmen 2016'nın Türkiye'ye iyi gelmediğini söyleyen Yaşar, "Büyük umutlar ve güzel temennilerle başladığımız 2016 yılı, ülkemize maalesef büyük acılar ve gözyaşları getirdi. Neredeyse her gün bir evladımızı hain teröre kurban verdik. Evlatlarımız hayatının baharında kara toprağa düştü. Bu yıl analar çok gözyaşı döktü. Çok çocuk kimsesiz kaldı. Anne-babalar evlatlarına değil kara toprağa sarıldı. Terör odakları hep bir elden ülkemiz üzerinde karanlık oyunlar oynadı. Bütün bunlara rağmen Türk Milleti birlik ve beraberlikten ödün vermedi. Hainlere karşı dik bir duruş sergileyen halkımız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği cumhuriyeti canı pahasına korumasını bildi" diye konuştu.

"Umutsuzluk en kötü hastalık"

2016'nın İslam dünyasına getirdiği acılara da dikkat çeken Yaşar, "İslam coğrafyasında akan kan hiç dinmedi. Bebekler, kadınlar, masum insanlar öldü. Milyonlarca kişi yersiz, yurtsuz kaldı. İslam dünyasındaki kara bulutlar bir an olsun dağılmadı. Dilerim bütün bu acılar 2017'de son bulur.

Umutsuzluk en kötü hastalıktır. Umudumuzu bir an olsun yitirmeden güzel günler için var gücümüzle çalışacağız. Dilerim yeni yıl ülkemize olduğu kadar tüm dünyaya barış, huzur getirir. Umarım 2017, 2016'dan daha hayırlı bir yıl olur" dileğinde bulundu.

31.12.2016

