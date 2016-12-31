31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANKARA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yenimahalle'de kar keyfe dönüştü

31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:56
Yenimahalle'de kar keyfe dönüştü
Yenimahalle'de kar keyfe dönüştü

(Fotoğraflı)

ANKARA (İHA) - Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı Yenimahalle'de keyfe dönüştü. Yenimahalle Belediyesinin yoğun çalışmaları ile kardan temizlenen sokaklarda kayma riski olamadan yürüyen, parklarda gönüllerince eğlenen vatandaşlar, camilerde ise ibadetlerini rahat bir şekilde, ulaşım sorunu yaşamadan gerçekleştirdi.
Ankara'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle karın günlük yaşamı olumsuz etkilemesine izin vermeyen Yenimahalle Belediyesi, karla mücadele ekibini teyakkuza geçirdi. Yolları açık tutarak trafiğin aksamaması için büyük uğraş veren ekipler, Yenimahalle'nin tüm yaya kaldırımlarını, parklarını, okul, sağlık ocakları ve cami avlularını da olası kazalara karşı temizledi.

Uludağ'ı Yenimahalle'de yaşadılar
Bu sayede kaldırımda kayma riski olamadan yürüyen, parklarda gönüllerince oynayan vatandaşlar, camilerde ise ibadetlerini rahat bir şekilde, ulaşım sorunu yaşamadan gerçekleştirdi.
Okulların tatil olmasıyla sokaklara çıkan çocuklar da kar tapu oynayarak keyifli dakikalar geçirdi. Ellerine poşetlerini alan bazı vatandaşlar ise Yenimahallelilerin Yumurta Tepe diye adlandırdığı tepeden kayarak, adeta Uludağ'ı Yenimahalle'de yaşadı. Görsel bir şölenin yaşandığı Yenimahalle sokaklarında, kartpostallık görüntüler oluştu.

"Tüm mahallerimizde aralıksız çalışmaya devam edeceğiz"
Yenimahalle'de kış aylarının zor geçmemesi için çalıştıklarını ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Tüm mahallerimizin yollarını açtık. Kaldırımlarda, yol kenarlarında ve ara sokaklarda biriken kar yığınlarını kaldırmak için çalışmalarımız hala devam ediyor" diye konuştu.
Vatandaşlardan gelen şikayetleri de kısa sürede çözdüklerini belirten Yaşar, "Yollarda buzlanmaya karşı belediyemiz tonlarca tuzu deposunda hazır tutuyor. Aşırı soğukla beraber kar yağışının fazla olması ile oluşan buzlanmayı önlemek için hazır tutulan tuz, karla mücadelede yollarda kazaların önüne geçmek için kullanılıyor. Karın getirdiği güzelliklerin ve bereketin yanında sorunların yaşanmaması için tüm mahallerimizde aralıksız çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte göstermiş oldukları hoşgörü ve duyarlılıktan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
(SLCK-MK-Y)

31.12.2016 11:59:34 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Kotaya tabi tekstil ürünlerine düzenleme
YEREL

KOTAYA TABİ TEKSTİL ÜRÜNLERİNE DÜZENLEME
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği Resmi Gazete'de
YEREL

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE
Bakan Yılmaz'dan yeni yıl mesajı
YEREL

BAKAN YILMAZ'DAN YENİ YIL MESAJI

Başbakan Yıldırım Gaziantep'te
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM GAZİANTEP'TE
Başbakan Yıldırım, Gaziantep'te
YEREL

BAŞBAKAN YILDIRIM, GAZİANTEP'TE
Bakan Arslan, Türksat çalışanlarının yeni yılını kutladı
YEREL

BAKAN ARSLAN, TÜRKSAT ÇALIŞANLARININ YENİ YILINI KUTLADI
Bakan Arslan'dan TBMM Başkanı Kahraman'a ziyaret
YEREL

BAKAN ARSLAN'DAN TBMM BAŞKANI KAHRAMAN'A ZİYARET
Başkent bin 110 kamerayla izleniyor
YEREL

BAŞKENT BİN 110 KAMERAYLA İZLENİYOR
Endüstri Bölgeleri Yönetmeliğinde değişiklik
YEREL

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Trafik kazaları nedeniyle ilgililere sunulan sağlık hizmet bedelleri
YEREL

TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE İLGİLİLERE SUNULAN SAĞLIK HİZMET BEDELLERİ
&quot;İthalat Rejimi Kararına Ek Kararı&quot;
YEREL

"İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARI"
Tersane ve tekne imal yönetmeliğinde değişiklik
YEREL

TERSANE VE TEKNE İMAL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Çeklerde karekod uygulamasına ilişkin tebliğ
YEREL

ÇEKLERDE KAREKOD UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ
Bakan Arslan, PTT çalışanlarının yeni yılını kutladı
YEREL

BAKAN ARSLAN, PTT ÇALIŞANLARININ YENİ YILINI KUTLADI
Venezuela'da 6 siyasi mahkum salıverildi
YEREL

VENEZUELA'DA 6 SİYASİ MAHKUM SALIVERİLDİ
Bakan Çelik'ten Kahraman'a ziyaret
YEREL

BAKAN ÇELİK'TEN KAHRAMAN'A ZİYARET
Ürdün'ün Esed rejimiyle ilişkileri
YEREL

ÜRDÜN'ÜN ESED REJİMİYLE İLİŞKİLERİ
Zorunlu Deprem Sigortası tarife tebliğinde düzenleme
YEREL

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI TARİFE TEBLİĞİNDE DÜZENLEME
Yıldırım, El Bab'da yaralanan askerleri ziyaret etti
YEREL

YILDIRIM, EL BAB'DA YARALANAN ASKERLERİ ZİYARET ETTİ
TPE 2017 ücret tarifesi belirlendi
YEREL

TPE 2017 ÜCRET TARİFESİ BELİRLENDİ

Maliye Bakanı Ağbal'dan Kahraman'a ziyaret
YEREL

MALİYE BAKANI AĞBAL'DAN KAHRAMAN'A ZİYARET
Adalet Bakanı Bozdağ:
YEREL

ADALET BAKANI BOZDAĞ:
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi
YEREL

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ
CMK gereğince görevlendirilen müdafilere yapılacak ödeme
YEREL

CMK GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİLERE YAPILACAK ÖDEME