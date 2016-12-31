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Minik TED'liler kostüm partisinde eğlendi



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Eğlenerek öğrenmenin tadını çıkaran TED Şanlıurfa Koleji anasınıfı öğrencileri, renkli görüntülerin yaşandığı kostüm partisinde gönüllerince eğlendi.

Öğrencilerin hayal gücünü geliştirmek ve sosyal becerilerine katkı sunmak amacıyla renkli aktivitelere imza atan TED Kolejinde, anasınıfı öğrencilerine yönelik kostüm partisi düzenlendi. Öğrenciler, "Yeşil" sınıfta gerçekleşen partiye büyük bir özenle hazırlanarak geldi. En sevdikleri çizgi film kahramanlarının kostümlerini giyerek farklı bir karaktere bürünen minik öğrenciler, renkli görüntüler oluşturdu.

Birbirinden hareketli şarkılar eşliğinde dans edip oyunlar oynayarak doyasıya eğlenen minikler, mutlu anlarını fotoğraf çektirerek ölümsüzleştirdi. Miniklerin bu mutlu anlarına, en az öğrenciler kadar heyecanlı olan veliler de eşlik ederken, cıvıl cıvıl görüntülerin yaşandığı partide öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

(BB-BRN-Y)



31.12.2016 12:09:26 TSI

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