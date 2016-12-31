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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Torbalı'da davullu zurnalı temel atma törenleri

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:10
Torbalı'da davullu zurnalı temel atma törenleri
Torbalı'da davullu zurnalı temel atma törenleri
- Torbalı'ya bağlı Atatürk Mahallesinde aynı gün iki projenin temeli atıldı

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - İzmir'in Torbalı ilçesindeki Atatürk Mahallesinde, yapımına başlanan çok amaçlı düğün salonunu ile Sosyal Eğitim Merkezi (TOSEM)'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.
Torbalı ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde, belediyenin yapımına başladığı çok amaçlı düğün salonunu ile Sosyal Eğitim Merkezi (TOSEM) için temel atma töreni düzenlendi. Tören soğuk havada gerçekleştirilmesine rağmen vatandaşlarda yoğun ilgi gösterdi. Törende bir konuşmayı yapan AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Atatürk Mahallesinin geçmiş yerel hizmetler döneminde payına düşeni alamadığını, şimdi ise durumun tam tersine döndüğünü belirtti. Kaya, "Atatürk Mahallesine temel atma törenleri olacağına ilişkin daveti aldığımda uçarak geldim; çünkü bu mahallenin geçmiş dönemlerde yerel yatırımlardan yoksun bırakıldığını en yakından bilenlerdenim. Bir süre önce burada bir meydanın açılışını yaptık, bulvar yapıldı. Yeni yollar yaşam alanları oluşturuldu. Şimdi çok amaçlı düğün salonu ve sosyal eğitim merkezi yapılıyor. Her sokağa hizmet götürülüyor. Adnan başkanımız bizden projeleriyle ilgili ne istiyorsa mutlaka takip ediyoruz. Şimdi son 2 buçuk yıla sığdırılanları gördükçe belediyecilik adına neler yapılabileceğini de daha iyi anlıyoruz" diye konuştu.

Dev projelerde neler var?
Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez de, vatandaşlara verdikleri sözleri birer birer tuttuklarını söyledi. Görmez, törende şöyle konuştu:
"İlçe halkının yaşam kalitesini yükseltecek sosyal, kültürel ve ekonomik olarak onu güçlendirecek, toplumda karşılığı olan, acil ihtiyaç duyulan yatırımlara öncelik verme şartıyla göreve geldiğimizden bugüne kadar 60 ayrı yatırımı gerçekleştirdik. Şimdi temelini atacağımız çok amaçlı düğün salonu bir çok işlevi görecek, mahallemizde önemli bir eksikliği giderecek. Sosyal Eğitim Merkez (TOSEM) binası ise önceliği kadınlar, çocuklar ve farklı sosyal gruplar olmak üzere, birçok sorunun çözüldüğü, bir çok fikrin hayata geçirildiği merkez olacak. Buna sosyal hastane diyelim. Sosyologlar, psikologlar, öğretmenler, gönüllüler çalışacak. Burası bir çok sosyal meseleye parmak basacak. Milletvekilimiz sayın Atilla Kaya bu anlamda projelerimizin Ankara takipçisi durumunda. Onlarca yatırımı sağ olsun, onun ilgisi sayesinde ilgili birimlerin onayından geçirdik. Torbalı kamu ve belediye yatırımları bakımından altın dönemini yaşıyor."
Konuşmaların ardından binaların temeli alkışlarla atıldı. Temel atma törenlerin sonrasında vatandaşlar çalan davul ve zurnaya eşlik ederek eğlendi. Atatürk Mahallesinde temeli atılan çok amaçlı salonun toplamda bin 140 metrekarelik bir alanı kapsayacağı belirtildi. Projede, 650 metrekarelik kapalı düğün salonu, bin 300 metrekare açık düğün salonu, çocuk oyun alanı, spor alanı, otopark, kafeterya, bay ve bayan mescitlerin bulunduğu ifade edildi. Torbalı Sosyal Eğitim Merkezi (TOSEM)'nin ise 166 metrekare zemin kat, 190 metrekare 1.kat olmak üzere toplamda 356 metrekarelik bir alan üzerinde inşa edileceği duyuruldu. Binada iki adet çok amaçlı salonunun olacağı, merkezin yönetim ofislerinden, mutfaklar ve tuvaletlerden oluşacağı kaydedildi.
(HG-Y)

31.12.2016 12:14:08 TSI
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