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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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FİSKOBİRLİK,Yönetimi köyleri tarıyor

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:11
FİSKOBİRLİK,Yönetimi köyleri tarıyor
FİSKOBİRLİK,Yönetimi köyleri tarıyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Fiskobirlik yönetimi, köylerde yaşayan fındık üreticileriyle sık sık toplantılar düzenleyerek, kooperatifin durumuyla ilgili bilgiler veriyor.
Kısa adı Fiskobirlik olan Fındık Tarım ve Satış Kooperatifi'nin ilçe yönetim kurulu Başkanı Mustafa Oktay ve beraberindeki teknik heyet, üreticilerin ihtiyacı olan üretime yönelik çeşitli bilgiler ile son zamanlarda fındık bahçelerinde görülen zararlılara ve hastalıklara karşı da nasıl mücadele edileceğine dair bilgiler veriyor. Altunçay, Çayağzı ve Balatlı köylerini ziyaret ederek üretici köylülerle bir araya gelen Fiskobirlik heyeti, üyelik koşullarının devamı için yapılması gerekenleri de köy halkına anlatıyor. Fındık bahçelerinde son zamanlarda görülen çeşitli hastalıklar ile özellikle külleme hastalığıyla mücadele yol ve yöntemlerinin de anlatıldığı toplantılara köy halkının ilgi gösterdiği görülüyor.
Başkan Mustafa Oktay, Fiskobirlik'ın fındık alımları için en elverişli bir döneminde bulunduğunu, devletin desteğiyle ve üreticilerin kendi birlikleri olan Fiskobirlik'e sahip çıkmalarıyla, kısa sürede piyasada fiyatları dengeleyecek temel aktör haline geleceğini anlatıldı. Fiskobirlik'in gübre ve zirai ilaçların yanı sıra, çeşitli tarım aracı ve zirai ekipman satışlarını da yaptığını belirten Oktay, desteklenen ve piyasa gücü olan bir Fiskobirlik sayesinde, fındık fiyatlarındaki spekülatif oynamaların da önüne geçileceğini sözlerine ekledi.
Fiskobirlik'in köylerde üreticilerle yaptığı toplantılara köy halkı ilgi gösterirken, güçlü bir Fiskobirlik oluşması halinde tek destek verecekleri kurum olan ve kendi birlikleri olarak gördükleri Fiskobirlik'in her zaman yanında yer alacaklarına yönelik konuşmalar yaptılar.
(TT-AY)

31.12.2016 12:14:16 TSI
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