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Tosya köy muhtarlarından Kaymakam Pişkin'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Sedat Ağacıkoğlu

KASTAMONU (İHA) - Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin ilçe köy muhtarları ile bir araya gelerek muhtarlardan köylerde yapılan çalışmalar hakkına bilgi aldı.

Geçtiğimiz Pazartesi günü görevine başlayan Kaymakam Deniz Pişkin'e köy muhtarları hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Muhtarları kabul eden Kaymakam Deniz Pişkin teşekkür ederek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyarette Kaymakam Deniz Pişkin'e köyle hakkında bilgi veren muhtarlar, köylerinde yapılan çalışmaları aktardı. Muhtarlarla birlikte yakın mesai arkadaşlığı içinde vatandaşların duasını ve gönlünü kazanmanın gayretinde olacaklarını belirten Kaymakam Deniz Pişkin, "Köylerimizin her türlü sorun ve sıkıntısında yalnız bırakmayacağız. İşbirliği, dayanışma ve samimiyet içerisinde bütün imkanları zorlayarak en ücra köyümüze kadar hizmet götürme çabasında olacağız. Her zaman vatandaşımızın yanında olacağız, sorunları çözmek için çalışacağız" dedi.

Kaymakam Deniz Pişkin'e hayırlı olsun dileklerini ileten muhtarlar yeni görevlerinde başarılar dileyerek Kaymakamlıktan ayrıldı.

(SDA-GY-Y)



31.12.2016 12:16:10 TSI

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