31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KARS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAI Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım:

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:13
KAI Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım:
- "2017 yılını inançla, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe karşılayacak, milletimizi bölmeye yönelik hesap yapanları hüsrana uğratacak ve bu musibetlerden kurtulacağız"

KARS (İHA) - Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, 2016 yılında Türkiye'de ve Dünya'da olumlu, olumsuz birçok gelişmeler yaşadıklarını, özellikle Türkiye'de yaşanan terör saldırıları nedeniyle milletçe acı günler geçirdiklerini belirtti.
Yıldırım, "Tarih boyunca milletimizin arasına nifak tohumları serpen, bizi birbirimize düşman etmeye çalışan, ölümlerle, insanların çektiği acılarla beslenenler her zaman kaybettiler ve hiç bir zaman hain emellerine ulaşamayacak, kaybetmeye mahkum kalacaklar. Bizler yaşadığımız kötü günleri geride bırakıp, 2017 yılını inançla, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe karşılayacak, milletimizi bölmeye yönelik hesap yapanları hüsrana uğratacak ve bu musibetlerden kurtulacağız" dedi.
Yeni yılın yeni umutlar, yeni başlangıçlar getirmesi en büyük dileğim. 2017 yılını karşılarken ülkemizde, dünyada ve tüm İslam Aleminde barışın ve huzurun, sevgi, saygı ve hoşgörünün daim olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ettiğini ifade eden Yıldırım, "Bu duygu ve düşüncelerle kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, yeni yılın barışa, kardeşliğe, refaha, huzura mutluluğa vesile olması ve 2017 yılının ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesi temennisiyle yeni yılınızı sevgi ve saygılarımla kutluyorum" diye konuştu.
(IÇ-AA-Y)

31.12.2016 12:16:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

AK kadınlardan, öğrencilere yılbaşı hediyesi
YEREL

AK KADINLARDAN, ÖĞRENCİLERE YILBAŞI HEDİYESİ
Kars'ta 'Bilgi Güvenliği Farkındalık' eğitimi
YEREL

KARS'TA 'BİLGİ GÜVENLİĞİ FARKINDALIK' EĞİTİMİ
Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta'nın yeni yıl mesajı
YEREL

KARS BELEDİYE BAŞKANI MURTAZA KARAÇANTA'NIN YENİ YIL MESAJI
KAÜ Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan'ın yeni yıl mesajı
YEREL

KAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. SAMİ ÖZCAN'IN YENİ YIL MESAJI
Sarıkamış Şehitlerini Anma etkinlikleri
YEREL

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİNİ ANMA ETKİNLİKLERİ
Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
YEREL

YILBAŞI ÖNCESİ KAÇAK İÇKİ OPERASYONU

Cıbıltepe Kayak Merkezi yılbaşına hazır
YEREL

CIBILTEPE KAYAK MERKEZİ YILBAŞINA HAZIR
Grand Toprak Otel'in açılışı yapıldı
YEREL

GRAND TOPRAK OTEL'İN AÇILIŞI YAPILDI
PKK/KCK'nın Kars'taki sözde &quot;yargı ayağına&quot; ağır darbe
YEREL

PKK/KCK'NIN KARS'TAKİ SÖZDE "YARGI AYAĞINA" AĞIR DARBE

Kars'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KARS'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Vali Rahmi Doğan, Kars Kalesi'nde basın mensupları ile buluştu
YEREL

VALİ RAHMİ DOĞAN, KARS KALESİ'NDE BASIN MENSUPLARI İLE BULUŞTU