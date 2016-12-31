YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KAI Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım:

KAI Dernekler Federasyonu Başkanı Erdoğan Yıldırım:

- "2017 yılını inançla, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe karşılayacak, milletimizi bölmeye yönelik hesap yapanları hüsrana uğratacak ve bu musibetlerden kurtulacağız"



KARS (İHA) - Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Erdoğan Yıldırım, 2016 yılında Türkiye'de ve Dünya'da olumlu, olumsuz birçok gelişmeler yaşadıklarını, özellikle Türkiye'de yaşanan terör saldırıları nedeniyle milletçe acı günler geçirdiklerini belirtti.

Yıldırım, "Tarih boyunca milletimizin arasına nifak tohumları serpen, bizi birbirimize düşman etmeye çalışan, ölümlerle, insanların çektiği acılarla beslenenler her zaman kaybettiler ve hiç bir zaman hain emellerine ulaşamayacak, kaybetmeye mahkum kalacaklar. Bizler yaşadığımız kötü günleri geride bırakıp, 2017 yılını inançla, birlik ve beraberlik içinde kardeşçe karşılayacak, milletimizi bölmeye yönelik hesap yapanları hüsrana uğratacak ve bu musibetlerden kurtulacağız" dedi.

Yeni yılın yeni umutlar, yeni başlangıçlar getirmesi en büyük dileğim. 2017 yılını karşılarken ülkemizde, dünyada ve tüm İslam Aleminde barışın ve huzurun, sevgi, saygı ve hoşgörünün daim olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ettiğini ifade eden Yıldırım, "Bu duygu ve düşüncelerle kaybettiğimiz şehitlerimize Allah'tan rahmet yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, yeni yılın barışa, kardeşliğe, refaha, huzura mutluluğa vesile olması ve 2017 yılının ülkemize ve bütün insanlığa hayırlar getirmesi temennisiyle yeni yılınızı sevgi ve saygılarımla kutluyorum" diye konuştu.

(IÇ-AA-Y)



31.12.2016 12:16:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER