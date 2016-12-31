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Başkan Akdoğan'ın yeni yıl mesajı



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NİĞDE (İHA) - Niğde Belediye Başkanı Faruk Akdoğan, 2017 yılının hem ülkemiz hem de Niğde açısından çok önemli yatırım ve projelerin hayata geçirileceği bir yıl olacağını söyledi.

Belediye Başkanı Akdoğan, yayınladığı mesajında vatandaşların yeni yılını kutladı. Başkan Akdoğan, 2016 yılının tüm olumsuzluklara rağmen ülkemizin 2023 hedefinden şaşmayacağının, birlik ve beraberliğimizin hiçbir güç tarafından bozulamayacağının bir kez daha tüm dünyaya gösterilmesi bakımından önemli bir yıl olduğunu vurguladı.

Niğde Belediyesi olarak önceki yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da Niğde'nin her anlamda gelişmesi, büyümesi ve güzelleşmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Akdoğan, yeni yıl mesajında "2017 yılı hem ülkemiz hem de Niğde'miz için çok önemli yatırımlar ve projelerin hayata geçirileceği bir yıl olacak. Bu vesileyle 2017 yılının ülkemize, milletimize, huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Hemşehrilerimin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.

(YE-AG-Y)



31.12.2016 12:17:20 TSI

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