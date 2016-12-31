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Uyuşturucu satıcıları yakalandı



(Fotoğraflı)



Yasin Esen

NİĞDE (İHA) - Niğde Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı narkotik ekipleri son günlerde ardı ardına yaptığı operasyonlarla uyuşturucu tacirlerine geçit vermiyorlar.

Niğde Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, R.G. ve İ.N. isimli şahısların uyuşturucu sattıkları yönünde elde ettikleri bilgiyi vakit kaybetmeden değerlendirilen narkotik ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında şahısların uyuşturucu madde ticareti amacıyla kullandıkları evi tespit edip operasyon kararı alan ekipler R.G., İ.N., B.S., İ.H.C., B.G., A.E. ve Ö.Y. isimli şahısları kıskıvrak yakalayarak işlemler için Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldüler.

Ekipler yakalanan şahısların uyuşturucu yuvasına dönüştürdükleri evde ve araçlarında yaptıkları aramada 210 gram esrar maddesi, 73 adet uyuşturucu hap, 2 adet pompalı tüfek, 32 adet av tüfeği fişeği ve çeşitli banknotlar halinde 2 bin 30 TL sahte para piyasa sürülmeden ele geçirmiştir.

Yakalanan şahıslardan B.S., İ.H.C., B.G. ve A.E emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılmış, gözaltına alınan R.G., İ.N ve Ö.Y. isimli şahıslar adli mercilere sevk edildi.

(YE-AG-Y)



31.12.2016 12:17:35 TSI

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