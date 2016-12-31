31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / NİĞDE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Niğde Valisinden yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:15
Niğde Valisinden yeni yıl mesajı
Niğde Valisinden yeni yıl mesajı

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu 2017 yılının tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını, sağlık ve mutluluklar getirmesini diledi.
Vali Peynircioğlu yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı. Peynircioğlu yayımladığı mesajında şunları söyledi:
"'Birliğimizi ve beraberliğimizi yok etmeye yönelik büyük acılar yaşadığımız terör olaylarına karşı hep birlikte, ele ele vererek ülkemize yönelik amaçlarına ulaşmalarına engel olduğumuz 2016 yılını geride bırakırken, ülkemiz ve ilimiz adına güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2017 yılını sizlerle birlikte karşılamanın mutluğunu yaşıyorum. Yeni bir yıl, yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirmektedir. Dünyanın dört bir tarafında devam etmekte olan savaş, terör ve şiddet olaylarının son bulduğu, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin tam olarak yaşandığı bir dünya temennisi ile 2017 yılının ülkemiz, ilimiz ve tüm insanlık için savaştan, şiddetten ve çatışmalardan uzak güzel günler getirmesini dilerim. 2017 yılının tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını, sağlık ve mutluluklar getirmesini diler, tüm çalışma arkadaşlarımın, Niğdeli hemşerilerimin, şehit yakınlarımızın ve Gazilerimizin yeni yılını kutlar, selam ve sevgilerimi sunarım.''
(YE-AG-Y)

31.12.2016 12:19:09 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Evin altındaki ahırdan 28 koyun çaldılar
YEREL

EVİN ALTINDAKİ AHIRDAN 28 KOYUN ÇALDILAR
Uyuşturucu satıcıları yakalandı
YEREL

UYUŞTURUCU SATICILARI YAKALANDI
Başkan Akdoğan'ın yeni yıl mesajı
YEREL

BAŞKAN AKDOĞAN'IN YENİ YIL MESAJI
Niğde'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

NİĞDE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
Kar yağışı nedeniyle haber alınamayan aileye AFAD ulaştı
YEREL

KAR YAĞIŞI NEDENİYLE HABER ALINAMAYAN AİLEYE AFAD ULAŞTI
KOAH hastasının imdadına paletli ambulans yetişti
YEREL

KOAH HASTASININ İMDADINA PALETLİ AMBULANS YETİŞTİ