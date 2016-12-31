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Huzurevi sakinleri 2016'ya böyle veda etti

- Yaşlılar doyasıya eğlendi, eski yaşadıkları anılarını yaşadılar



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Akçakoca Yaşlılar Konukevi'nde yılsonu partisi düzenlendi. Düzce Üniversitesi Akçakoca kampüsünde okuyan Medya Topluluğu öğrencileriyle yaşlılar doyasıya eğlendiler.

Yılbaşı partisinde ilk olarak Huzurevi sakinlerine 2016 yılında yaptıkları çeşitli etkinlikleri gösteren bir video ve slayt gösterisi izlettirilirken, yıl içinde taş boya, ahşap işleme ve diğer atölye çalışmalarındaki fotoğraflarını gören yaşlı konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Slayt gösteriminin ardından yılsonu pastası kesildi. Üniversite öğrencilerinin canlı müzik performansları eşliğinde danslar edildi. Genç öğrencilerle dans eden yaşlı konukların mutlulukları gözlerinden okunurken, hareketli danslarda hünerlerini gösteren bazı yaşlı konukların ise performansları dikkat çekiciydi. Müzik dinletileri ve dansların ardından tüm davetlilere çeşitli yiyecek ve içecek ikramları yapıldı. Hep birlikte yenen yiyeceklere farklı kuşak temsilcilerinin keyifli sohbetleri eşlik etti. Daha sonra yılbaşı çekilişlerine geçildi. Üzerinde numaralar olan kağıtlardan çeken Huzurevi sakinleri, çekilişler sırasında sürpriz hediye paketleri kazandı. Çekilişler sonrasında 2016 yılsonu partisi, yeniden müzik dinletisi ve danslarla hız kazanırken, Akçakoca Yaşlılar Konukevi sakinleri yeni bir yıla keyifle girmenin, duyarlı üniversite gençleri ise gururla girmenin mutluluğunu yaşadılar.

(TT-AY-Y)



31.12.2016 12:21:17 TSI

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