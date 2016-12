YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Kayda'dan şehit ailelerine ziyaret

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, şehit aileleri ve gazileri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Türkiye Harp Malulü, Gazi, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Şubesi ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesini ziyaret etti. Türkiye Harp Malulü, Gazi, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Şubesi Başkanı Abdullah Varol ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesi Başkanı Nevzat Aydın ile bir araya gelen Başkan Kayda, "Sizler canlarınızı bu vatan ve bayrak için kurban verdiniz. Şunu her zaman unutmayın ki biz Salihli Belediyesi olarak her zaman sizin yanınızdayız" dedi. Yenilenen yerin meclis kararı ile Şehit Aileleri ve Gazilere ayrıldığını ifade eden Başkan Kayda "Keşke bu tür bina ve derneklere ihtiyaç olmasa, ama bu hayatın bir gerçeği. Artık Türkiye'deki terör belasının biran önce bitip, evlere ateş düşsün istemiyoruz. Bu terör belası inşallah 2017 yılında biter" dedi. Ziyarette Başkan Kayda, Salihli Belediyesi tarafından hazırlanan ve üzerinde Salihlili Şehitlerin resimlerinin yer aldığı takvimi Şehit Ailelerine hediye ederek "Her zaman kalplerimizde olan şehitlerimizi, bu yıl evlerimizde konuk edeceğiz" dedi.

Harp Malulü, Gazi, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Salihli Şube Başkan Abdullah Varol ise, ziyaretlerinden dolayı Başkan Kayda ve Başkan Yardımcısı Karaoğlu'na teşekkür ederek "Bizlere değer verdiniz. Şehit Aileleri adına sizlere burayı bize tahsis ettiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kayda ve Karaoğlu, daha sonra Nevzat Aydın Başkanlığı'ndaki Türkiye Muharip Gaziler Derneği Salihli Şubesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gazilerin yeni yılını kutlayan Başkan Kayda, Gazilere sağlıklı, uzun bir ömür diledi.

