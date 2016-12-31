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Gölbaşı İlçesinde 'Gençlik ve Gelecek' konulu söyleşi yapıldı



(Fotoğraflı)



Kürşat Aktaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katlılarıyla düzenlenen 'Gençlik ve Gelecek' konulu söyleşide Eğitimci-Yazar Zekeriya Efiloğlu öğrenciler ile buluştu.

Belediye Konferans Salonunda gerçekleştirilen söyleşide Eğitimci-Yazar Zekeriya Efiloğlu, sosyal medya, kültürel yozlaşma ve ahlaki yozlaşma konularında gençlere doğru örnekler sunarak onların öz güven kazanmalarına yardımcı olmak istediklerini söyledi.

Zorluklardan kaçmak değil zor şartlar altında başarıyı yakalayabilmek için çok çaba ve gayret göstermek gerektiğini belirten Eğitimci-Yazar Zekeriya Efiloğlu, 'Aile' kavramı üzerinde durdu.

Efiloğlu, "Geçen yıl 130 bin aile boşanmış durumdadır. Bunda, internet, bilgisayar oyunları, sosyal medya, televizyon dizileri ahlaki değerlerimizi bozarak aile hayatını olumsuz etkilemektedir. Milli ve manevi değerlerle kuşatılmış bir gençlik oluşturmak en büyük hedefimiz. Bu amaçla, gençlerimizdeki duygu karmaşası yönünde eserler yazmaya ve konferanslar vermeye devam edeceğim" dedi.

Eğitimci-Yazar Zekeriya Efiloğlu'na, Gölkent İlk/Ortaokulunda yeni açılan Z kütüphaneye kitap yardımlarından dolayı, Okul Müdürü Ünal Özdemir tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

(KA-AHM)



31.12.2016 12:30:11 TSI

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