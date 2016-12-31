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Cumartesi pazar alanında hummalı kar temizleme çalışmaları



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi, hafta boyunca etkili olan yoğun kar yağışı nedeni karla kaplanan pazar yerini hummalı bir çalışma ile temizleyerek hazır hale getirildi.

Dün, sabahın erken saatlerinde ilçe genelinde sürdürülen çalışmaların yanı sıra vatandaşların alışverişlerini rahatlıkla yapabilmeleri ve pazar esnafının olumsuz hava şartlarından etkilenmemeleri amacıyla başlatılan pazar yerini temizleme çalışmaları akşam geç saatlere kadar devam etti. Çalışmalar kapsamında pazar alanında biriken kar yığınları kamyonlar ile daha önceden belirlenen bölgelere taşınarak temizlendi. Kar kürüme çalışmalarını sürdüren kepçeler ve yaya ekiplerinin kaldırım temizliğinin ardından buzlanmaların önüne geçmek için ilçe pazarının kurulacağı alanda tuzlama çalışması yapıldı. Pazar alanı kar temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşların cumartesi günkü alış verişlerini rahatlıkla yapmaları sağlandı.

(FSİ-MET-Y)



31.12.2016 12:42:33 TSI

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