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YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
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Başkan Yiğit; "Yığılca Belediyesi olarak başarılı bir yılı geride bıraktık"

31 Aralık 2016 Cumartesi, 12:49
Başkan Yiğit; "Yığılca Belediyesi olarak başarılı bir yılı geride bıraktık"
Başkan Yiğit; "Yığılca Belediyesi olarak başarılı bir yılı geride bıraktık"

(Fotoğraflı)

DÜZCE (İHA) - Yığılca Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, yeni yılda birçok sürpriz projelerin Yığılca'yı beklediğini müjdeledi.
Başkan Yiğit, yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyerek "Üzüntüleriyle, sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakırken, yepyeni umutlar ve beklentilerle 2017 yılına giriyoruz. Geride bırakacağımız 2016 yılında yaşadığımız mutlulukların artarak devam etmesini dilerken, geçtiğimiz temmuz ayında hain FETÖ'nün gerçekleştirmeye çalıştığı ve ülkemizi kaos ortamına sürüklemeye çalışan darbe girişimini kınamakla beraber, benzer hain örgütlerin ve ülkemiz, milletimiz üzerindeki kötü emellerinin ebediyete kadar kahrolarak, aciz fikirlerinin sonuçsuz kalmasını temenni ediyorum. 2017 yılının başta ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barış ve kardeşliğin egemen olmasını, savaşların, çatışmaların ve ölümlerin son bulmasını; mutlu, huzurlu bir yaşam getirmesini ve yeni yılın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'dan temenni ediyorum" dedi.
"60 Yıllık sorunlara el attık" Belediye çalışmaları bakımından 2016 yolunun başarılı bir yıl olduğunu söyleyen Başkan Yiğit, "Yığılca Belediyesi olarak da başarılı bir yılı geride bıraktığımıza inanıyorum. 2014 Nisan ayı itibari ile ilçemizin 60 yıldır el atılmamış birçok sorununu çözme fırsatı bulduk ve insanımızın memnuniyetini ön planda tutarak çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 2017 yılının çok daha farklı olacağını halkımızın bilmesini arzu ederim. Yığılca'mız bölgenin yıldızı yapmaya 2017 yılında koşar adımla devam edeceğiz. Yeni yılda birçok sürpriz projelerin Yığılca'yı beklediğini buradan müjdelemek istiyorum. Ayrıca ülkemizin, ilimizin, ilçemizin vazgeçilmezleri olan basın emekçilerinin de yeni yıllarının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
(AY)

31.12.2016 12:52:05 TSI
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