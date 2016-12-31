Kardan gelin görenleri hayrete düşürdü
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te bir grup kadın, karın keyfini 'kardan gelin' yaparak çıkardı.
Görmeye alışık olunan kardan adamın tersine Bilecikli kadınlar Şehitler Parkı'na kardan gelin yaparak görenleri hayrete düşürdü. Yaklaşık 1 metre boyunda yaptıkları kardan gelinin boynuna pembe kurdela ve kafasına çam ağacı dallarından taç yapan kadınlar, yaptıkları kardan gelinle birlikte fotoğraf çekilmeyi de ihmal etmedi.
(CKT-CY-Y)
31.12.2016 13:06:46 TSI
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