Vali Arslantaş'tan yeni yıl mesajı

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan Valisi Ali Arslantaş, yeni yıl münasebetiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

Vali Arslantaş mesajında şunları kaydetti;"Zaman her şeyin ilacıdır." sözü çaresizliğin, umutsuzluğun simgesi değil bilakis dirayetin, mücadelenin, sabrın ve metanetin ruhunu yansıtan bir sözdür. Yeni yılda umudumuzu kaybetmeden, ülkemize, insanımıza hizmet etmeye ve özellikle genç nesillere yarınki büyük Türkiye'yi inşa etmeye, üretmeye, her alanda yenilik peşinde koşmaya devam edeceğiz.

Geride bıraktığımız 2016 yılı, darbe girişimiyle terör saldırılarıyla ülkemizi karanlık sulara çekmek isteyen şer odaklarının beyhude çabalarıyla geçti. Milletimizin birliğini, dirliğini ve kardeşliğini gölgelemek isteyenlere en güzel cevabı yine aziz milletimiz verdi. Bin yıllık mazimizin ruhunu itinayla muhafaza eden milletimiz bir ve beraber oldukça geleceğimiz, hep aydınlık; istikametimiz hep hakkın ve hakikatin ışığında olacaktır.

Türkiye'ye karşı açık bir savaş yürütülmektedir. Bu alçak savaşı ancak samimi, cesur ve topyekûn bir seferberlikle kazanabiliriz. Bu bilinci oluşturmanın ve yükseltmenin gayreti içinde olup ülkemiz üzerinde hain emelleri olan şer odaklarıyla milletçe mücadelemizi sürdüreceğiz.

Yeni yıl bizim için; tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, gelişme potansiyeli yüksek, barış ve hoşgörünün sembolü olan Erzincan'ı hep beraber mutlu ve aydınlık yarınlara taşımanın yılı olacaktır.

Eğitimden sağlığa, altyapıdan kültür varlıklarının yeniden canlandırılmasına, havaalanından sanayi yatırımlarına, kısacası her alanda ilimizdeki hummalı çalışmalar devam ediyor. Adeta bir seferberlik anlayışıyla ilimiz bir şantiye görünümünde. Bu anlamda ilimizdeki tüm kurum ve kuruluşlar koordinasyon içerisinde çalışarak halkımıza en iyi hizmeti sunmak için çaba sarf ettiler, ediyorlar. Halkımız hizmetin en iyisine, en güzeline layıktır. Bizler de meseleye bu anlayışla bakıyoruz. Tüm kurum ve kuruluşlarımızın 2017 yılında da aynı anlayışla hizmet ederek başarı çıtasını daha yukarılara taşıyacaklarına yürekten inanıyorum.

Devletimizin tesis ettiği huzur ve güven ortamı içerisinde, geçmişimizden aldığımız güçle, sürekli değişen dünya şartlarının sağladığı yeni fırsatlarla sorumluluklarımızı en iyi şekilde bilerek ilimizin kalkınma ve gelişmesine katkı sağlamanın çabası içerisinde olmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle; 2017 yılının şehrimize, kamu vazifelerini icra etmekte olan bütün mesai arkadaşlarıma, aziz milletimize ve tüm dünya milletlerine sağlık, esenlik, barış ve kardeşlik getirmesini diliyor, yeni yılınızı en içten duygularımla kutluyorum."

