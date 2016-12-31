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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Ak Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın yılbaşı mesajı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:03
Ak Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay'ın yılbaşı mesajı

ESKİŞEHİR (İHA) - Ak Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, yılbaşı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Günay, mesajında, Türkiye'nin, siyasi tarihinin en zor ancak dünya siyasi tarihinde de dönüm noktası olan bir yılı geride bıraktığını belirterek, "Ülkemizin ve demokrasi sevdalısı milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum. 2017'nin, umutların çoğaldığı, barışın tüm dünyada egemen olduğu, dostluk, kardeşlik, dayanışma duygularının güç kazandığı bir yıl olmasını diliyorum. Geride bıraktığımız 2016 yılında, gerek ülkemizde gerekse yaşadığımız coğrafyada, yüreğimizi yakan birçok olaylarla karşı karşıya kaldık. Millet olarak, ülke olarak, uluslarası şer odaklarının ve onların maşaları terör örgütlerinin saldırıları ile karşılaştık. Ancak her bir saldırı bizi daha çok bir araya getirdi, birleştirdi. Her tehdit, milletimizin daha da kenetlenmesine neden oldu. 15 Temmuz'da bir işgal ve darbe girişimine tanık olduk. Ama bu yüce millet tankların, uçakların, eli silahlı asker görünümlü teröristlerin karşısına yalnızca ellerinde bayrakları, kalplerinde vatan sevgisi ve gönüllerinde iman aşkı ile çıktı. Demokrasi ve vatanı uğruna canını ortaya koydu. Teröre ve destekçilerine millet olarak cevabımızı meydanlarda verdik. Vatanın bölünmezliği, milletin bütünlüğü için meydanlarda, vatanın her alanında ve sınır ötesinde canlarını veren tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Hükümet olarak, uluslarası destekli başarısız işgal girişimine, insanlık dışı hain terör saldırılarına ve manipülatif ekonomik oyunlara rağmen, yatırımlarımıza, dev projelerimize, kısacası halkımız için, geleceğimiz için çalışmaya bir gün bile ara vermedik. Hiç bir kuvvet bizi 2023, 2071 hedeflerimizden alıkoyamaz. Unutulmamalıdır ki bu millet tarih boyunca hiç bir egemenliği kabul etmemiş, özgürlüğü karekterinde bilmiştir. Bizlerin yeni bir yıla erişmesine vesile olan tüm şehit ve gazilerimizi unutmadan hemşerilerimin ve milletimin yeni yılını tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
(MK-MET-Y)

31.12.2016 13:07:34 TSI
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