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YEREL HABERLER  / İZMİR HABERLERİ
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Ödemiş'teki bariyerlere 'çirkin yazılar' tepki çekti

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:05
Ödemiş'teki bariyerlere 'çirkin yazılar' tepki çekti
Ödemiş'teki bariyerlere 'çirkin yazılar' tepki çekti

(Fotoğraflı)

Onur Şahan
İZMİR (İHA) - İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Gölcük Yaylasına çıkan ve uçurumların bulunduğu yolda yapılan bariyer döşeme çalışmaları sona ererken, bazı kişiler bariyerlere yazdıkları yazılar vatandaşların tepkisini çekti.
Ödemiş ilçesindeki en önemli turizm bölgelerinden olan Gölcük'te, Ödemiş Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından genişletilen mahalle yolu 2016 başlarında hizmete açılmıştı. Yer yer uçurumun kenarında bulunan ve 'ölüm yolu' olarak adlandırılan yolda yapılan genişletme çalışmalarında sona yaklaşılırken, bazı kişiler kazaların önüne geçmek için yapılan bariyerlere yazılar yazdı. Yazılan çirkin bir görüntü oluştururken, bu durum vatandaşların tepkisini topladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Koordinatörü Cumhur Şener, kişilerin çevreyi kirletecek çalışmalardan kaçınması gerektiğini ifade ederek, "Gölcük beldemiz kentimizin önemli turizm merkezlerinden biri durumunda. Bölgemize ülkemizin çeşitli merkezlerinden birçok vatandaşımız geliyor. Ödemiş-Gölcük yolunun tehlikeli bölümlerinde tehlikeyi sıfıra indirmek, yolu bilmeyen vatandaşlarımız için daha güvenli bir yol oluşturabilmek için çeşitli çalışmalar yaptık. Burada en büyük amaç ölümlü kazaların önüne geçmek ve yolun daha güvenli halde olmasını temin edebilmektir. Döşenen beton bariyerler için ayrıca aydınlatma çalışmamızda olacaktır. Vatandaşlarımızdan da çevreyi kirletecek davranışlar yapmaktan kaçınmalarını diliyorum" dedi.
(OŞ-HG-Y)

31.12.2016 13:08:16 TSI
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