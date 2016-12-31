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YEREL HABERLER  / ESKİŞEHİR HABERLERİ
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Eskişehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Köksal'ın ilçe ziyareti

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:05
Eskişehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Köksal'ın ilçe ziyareti
Eskişehir Sağlık-Sen Şube Başkanı Köksal'ın ilçe ziyareti

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, eğitim ve öğretime ara verilmesi nedeniyle ilçe ziyareti gerçekleştirerek sağlık çalışanlarının sorunlarını dinledi.
Eskişehir bölgesinde yaşanan olumsuz hava koşulları ve okullarda eğitim ve öğretime ara verilmesi nedeniyle, Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı, Günyüzü'nde bulunan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. İlçede görülen yoğun kar yağışı içerisinde sağlık hizmeti vermeye uğraş gösteren sağlık çalışanlarını ile görüşen Başkan Köksal, sağlık çalışanlarının sorunlarını dinleyerek çözüm önerisinde bulundu. Köksal, sağlık çalışanlarının yeni yılını da kutlayarak, "2016 yılını artık geride bırakıyor, yeni umutlarla, yeni heyecanlarla, hep birlikte yeni bir yıla hazırlanıyoruz. Öncelikle, 2017 yılının ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için hayırlı bir yıl olmasını yüce Mevlamın bir daha bu millete 15 Temmuzlar yaşatmamasını, ülkemizde ve yeryüzünde, barışa, dostluğa, dayanışmaya vesile teşkil etmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
(MK-MET-Y)

31.12.2016 13:09:13 TSI
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