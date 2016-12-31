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Karaman'da köfteci minibüsü yandı



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da park halindeyken biranda yanmaya başlayan seyyar köfteci minibüsü itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Tapucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek teknesinin yandığını gören Muzaffer Ü., durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiyede yanan minibüse müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle minibüste maddi hasar oluştu. İtfaiye, yaptığı ilk incelemede minibüsün elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonucu yandığını tespit etti.

Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

(MD-İP-Y)



31.12.2016 13:12:55 TSI

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