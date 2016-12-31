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YEREL HABERLER  / KARAMAN HABERLERİ
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Karaman'da köfteci minibüsü yandı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:08
Karaman'da köfteci minibüsü yandı
Karaman'da köfteci minibüsü yandı

(Fotoğraflı)

Mehmet Dağlı
KARAMAN (İHA) - Karaman'da park halindeyken biranda yanmaya başlayan seyyar köfteci minibüsü itfaiye tarafından söndürüldü.
Olay, gece saat 01.30 sıralarında Tapucak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ekmek teknesinin yandığını gören Muzaffer Ü., durumu hemen itfaiye ve polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiyede yanan minibüse müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle minibüste maddi hasar oluştu. İtfaiye, yaptığı ilk incelemede minibüsün elektrik kontağından çıkan kıvılcım sonucu yandığını tespit etti.
Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
(MD-İP-Y)

31.12.2016 13:12:55 TSI
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