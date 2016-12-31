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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Sekmen: "Erzurum 2017'de de güçlü Türkiye'nin yükselen değeri olacak"

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:15
Sekmen: "Erzurum 2017'de de güçlü Türkiye'nin yükselen değeri olacak"
Sekmen: "Erzurum 2017'de de güçlü Türkiye'nin yükselen değeri olacak"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Mekke'nin fethi ve yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Başkan Sekmen, mesajında şu görüşlere yer verdi: "Yeryüzünün kalbi ve tevhidin timsâli kutsal mâbedimiz Kâbe'mizle şereflendirilen en mukaddes İslam şehri Mekke'nin fethinin 1386'ncı yıldönümünü idrak ediyoruz. Mekke'nin fethi, İslam Tarihi'nin bir dönüm noktasıdır. Miladi 630 yılında gerçekleşen bu fetih, Peygamber Efendimizin şanlı zaferiyle taçlanmıştır. Hatırlanacağı gibi Fahr-i Kâinat, Sultânı Enbiyâ, iki cihanın güneşi Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.), İslam ordusuyla hicretin sekizinci yılında Fetih Suresi'ni okuyarak Mekke'ye girdi. Sevgili Peygamberimiz, İsra Suresi'ni 81. ayetini okuyarak o muhteşem iman gücüyle Kâbe'de bulunan putları birer birer devirdi. Daha sonra da beraberindeki Müslümanlarla Kâbe'yi tavaf etti. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.), engin merhameti ve bağışlayıcılığıyla burada da gönülleri fethetti. Mekke'nin fethi bize küfrün geçici, imanın kalıcı, küfrün arızi, imanın daimi olduğunu gösterdi. Fetih sonrası Mekke kapıları Müslümanlara açıldı, tevhit bayrağı Kâbe-i Muazzama'da İslam'ın nuruyla dalgalandı. Asırlar önce İslam davası için gerçekleşen bu fetih, tarihi şan ve şereflerle dolu ecdadımıza her zaman örnek teşkil etti. İşte bu fetih ruhunu biz 15 Temmuz'da da gördük. Tank, tüfek ve bombaların sesine, fethi müjdeleyen tekbir sesleriyle karşılık veren şehitlerimizi asla unutmadık ve unutmayacağız da"
"Tevhid ve İslam şuuru"
Başkan Sekmen, mesajında güzel ahlakın önemine vurgu yaptı. Fahri Kâinat Efendimizin insanoğluna örnek teşkil eden ahlakıyla Müslüman çocukların yetiştirilmesi gerektiğine dikkati çeken Başkan Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Günümüz toplumu, post modern bir kültür emperyalizmi tehlikesi altındadır. Toplumun sosyal katmanlarına nüfuz eden bu tehlike, Müslüman milletlerin geleceklerini kuşatarak imanlı yeni nesillerin yetişmesine engel olmaktadır. Tüketim endüstrisi; çocuklarımız ve ailelerimizi kimi zaman tanımlanamayan bir uyuşukluk ve tembelliğe yönlendirerek, onları İslam şuurundan uzaklaştırmaktadır. İslam coğrafyasının umudu olan Yeni Türkiye'nin neslinin, tıpkı asımın nesli gibi imanlı ve irfanlı gençlerden oluşması gerekir. Tevhidsiz bir toplum düşünülemez. Bu nedenle çocuklarımızı İslam şuuru ve Peygamberimiz Seyyid-i Kâinat Hazreti Muhammed'in (S.A.V.) sevgisi ve onun muhteşem ahlakıyla yetiştirmeliyiz."
Başkan Mehmet Sekmen, Mekke ile aynı meridyen üzerinde bulunan, İslam'ın bayraktar şehri Erzurum'a hizmet etmenin onur ve gururunu yaşadığını ifade etti. Başkan Sekmen, "Alvarlı Muhammed Lütfi Efe Hazretlerinin beyitlerinde de ifade ettiği gibi Erzurum; İslam'ın kilidi olan mübarek bir vilayettir. Birçok evliyaullah, İslam âlimi ve büyük şahsiyetleri yetiştiren, Mekke ile aynı meridyende bulunan bu güzel İslam diyarına hizmet etmek bizim için şereflerin en güzeli, onurların en büyüğüdür" dedi. "Anadolu'nun zirve kentinde Erzurumluların duası ve desteğiyle İnşallah bu mübarek İslam beldesini hak ettiği konuma ulaştıracağız" diyen Başkan Sekmen, yeni yıl mesajında şöyle dedi: "2017 yılı ülkemiz ve şehirimize bolluk ve bereket getirsin. İslam'ın umudu olan Yeni Türkiye'nin yükselen değeri Erzurum'da başlattığımız kalkınma seferberliği inşallah 2017 yılında da artarak devam edecek. Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'ın özel ilgisine mazhar olan İslam'ın bayraktar şehri Erzurum'da 2017 yılı yatırımlarımızın açılışlarının gerçekleştiği bir sene olacak. Erzurum'un gelişim ve değişimi için planlanan devasa yatırımlar ve projelerimizi 2017'de vatandaşlarımızın beğenisine sunacağız. Yeni yılın, ülkemiz ile milli irade ve milli gücün bayrak şehri Erzurum'a hayırlar getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor, vatandaşlarımıza mutluluk ve esenlikler diliyorum."
(AA-AA-Y)

31.12.2016 13:18:30 TSI
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