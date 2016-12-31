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Diyarbekirspor, Kaan Çebi ile anlaşmaya vardı



DİYARBAKIR (İHA) - Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Diyarbekirspor, ara transferde bir futbolcuyla anlaşmaya vardı.

Diyarbekirspor kulübünden yapılan açıklamada, Kaan Çebi ile anlaşmanın sağlandığı bildirildi. Açıklamada, "Trabzonspor'dan orta alan oyuncusu Kaan Çebi'yi transfer etti. 21 yaşındaki futbolcu bu sezon 1461 Trabzon'da forma giydi. Trabzonspor'da yetişen ve geçen sezon Aydınspor 1923, bu sezon ise 1461 Trabzon'da kiralık oynayan Kaan Çebi ile anlaştı. 21 yaşındaki ön libero Kaan Çebi, genç milli takımlarda da forma giydi" denildi.

(İHA-AKK-S)



31.12.2016 13:18:43 TSI

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