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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Siyasette mizah eğitimi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:29
Siyasette mizah eğitimi
Siyasette mizah eğitimi

(Fotoğraflı)

Gürkan Düzenli
ÇANAKKALE (İHA) - ÇOMÜ Öğretim elemanı ve hitabet eğitmeni Gökhan Bayram, Siyasette Mizah Teknikleri konulu eğitim verdi. Çok yoğun katılımın olduğu programda teknikler anlatıldı, örnekler verildi, yapılan yarışmalarla armağanlar dağıtıldı. Programda aynı zamanda köy çocuklarına boya takımları toplandı.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde düzenlenen programa Çanakkale Baro Başkanı Av. Bülent Şarlan, Çanakkale önceki Milletvekillerinden Kürşat Tuna, siyasi partilerin mensupları vatandaşlar ve öğrencilerin katıldı. Gökhan Bayram, verdiği eğitimde 17 teknikle siyasi mizah nasıl yapılır konusunu işledi. Gökhan Bayram, konuşmasında "Siyasi mizah, yapana kazandırır. Çünkü siyasetçi bu sayede sempatik ve entelektüel görünür. Nüktelerle, fıkralarla vb malzemelerle sorgular ve sorgulatır. Farklı bir siyasi parti ve adayını akılda kalıcı bir şekilde, düşündürerek, dinamik ve çarpıcı bir biçimde eleştirmek ancak ve en iyi mizahla olur. Bunun teknikleri vardır. Ben 55 teknik tespit ettim. Bugün 17'sin anlatıyorum" dedi.
Program her bir tekniğin anlatılması, önceki dönem Türk ve Dünya siyasetçilerinden örneklerin verilmesi ile devam etti. Eğitim esnasında yarışmalar da yapıldı. Gösterilen teknikleri en iyi uygulayanlara çeşitli armağanlar sunuldu.
(GD)

31.12.2016 13:32:57 TSI
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