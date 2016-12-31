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Bozüyük OSB'ye hizmet binası yapılıyor



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki firmalara daha iyi hizmet sunmak amacıyla Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde idari hizmet binası yapılıyor.

Hizmet binasının ihalesinin yapıldığı ve ihale sonrasında 940 bin TL + KDV bedelle yüklenici firma ile sözleşmenin imzalandığı belirtildi. 3 katlı ve toplam 900 metrekare alana sahip olacak hizmet binasında OSB Bölge Müdürlüğü personeli, su ve kanalizasyon hizmetleri ekipleri, elektrik arıza, bakım ve onarım ekiplerine ait odalar ile bunlara ait arşiv ve depolama odaları, kontrol mühendisi, denetim ve teftiş odaları, misafir bekleme salonu, yemekhane ile 100 kişilik bir toplantı salonu yer alıyor. İnşaat çalışmalarına hava şartlarının iyileşmesiyle birlikte başlanacağı ve 2018 yılı Kasım ayında tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

(İC-MET-Y)



31.12.2016 13:41:59 TSI

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