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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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GTO Başkanları 2017'nin başarı yılı olmasını diledi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:38
GTO Başkanları 2017'nin başarı yılı olmasını diledi
GTO Başkanları 2017'nin başarı yılı olmasını diledi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Beyhan Hıdıroğlu ve Meclis Başkanı Settar Konukoğlu, yeni yılın Türkiye'ye ve tüm dünyaya barış, huzur ve refah getirmesini diledi.
"2017 yılı Türkiye için her anlamda bir başarı yılı olsun" diyen GTO Başkanları yayımladıkları ortak yeni yıl mesajında,
"Oldukça zor bir yılı geride bırakıyoruz. 2016 yılında yaşanan terör saldırıları, hain darbe girişimi ve ekonomik durgunluk hepimizi derinden incitirken, güç şartlara rağmen iyimser olmaya çalıştık ve millet olarak bir olmaya, birlik olmaya dair çok şey öğrendik. Aslında öğrenmekten öte içimizde var olan gücü yeniden keşfettik. Vatana, bayrağa, bütünlüğümüze gelebilecek en ufak bir ihanet karşısında bu milletin yüreğinin derinlerinde var olan aşkın nasıl yeniden şahlanabileceğini keşfettik ve tüm dünyaya da Türk milletinin gücünü gösterdik.
Umut ederim, yeni yılda içimizdeki bu güç ile her alanda ve her anlamda milletçe, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik içerisinde yeni başarılara imza atarız ve ülke tarihine 2017'yi başarı yılı olarak kaydederiz.
Mevlana'nın 'Dünle beraber gitti cancağızım, ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım' sözlerindeki gibi 2016 yılını tüm acıları, çirkinlikleri ile dünde bırakıp, 2017 yılına bulanmadan, donmadan sevgi ve hoşgörü ile akmak gerek. Akmak ve 2017 yılının kendini güzellikleriyle, sevinçleriyle hatırlatan bir yıl olmasına katkı sunmamız gerek.
Bu duygu ve düşüncelerle, Gaziantep Ticaret Odası adına herkesin yeni yılını kutluyor, 2017'nin yaralarımızı sarmasını, mutluluklarınızı çoğaltmasını, sağlık ve huzuru yaşamınızdan hiç eksik etmemesini diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
(BRN-Y)

31.12.2016 13:42:00 TSI
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