31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Vali Toprak'tan yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 13:57
Vali Toprak'tan yeni yıl mesajı
Vali Toprak'tan yeni yıl mesajı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Vali Toprak mesajında,"2016 yılını bütün sevinç ve üzüntüleri ile uğurlarken 2017 yılına sizlerle birlikte mutluluk içinde girmenin heyecanını yaşıyorum. Yeni yılın, hemşehrilerimizin hayal ve umutlarının gerçeğe dönüşeceği huzurlu ve başarılarla dolu bir yıl olmasını ve 2016 yılında gerçekleştiremedikleri hayallerine yeni yılda ulaşmalarını diliyorum. Her yeni yıl, yeni umutları ve beklentileri de beraberinde getirmektedir. Bizler de fert ve millet olarak 2017 yılına çeşitli beklentiler ve umutlarla giriyoruz. Temennimiz, başta ilimiz olmak üzere ülkemizin her yerinde insanlarımızın bugünden daha huzurlu, mutlu ve müreffeh bir şekilde hayatlarını sürdürmeleridir.
Bu bakımdan geleceğimizin ilimiz ve ülkemiz açısından umut ettiğimiz gibi olması için toplumun bütün kesimleri ile üzerimize düşen görevleri yerine getirerek, 2017 yılının en iyi şekilde geçirilmesi amacıyla neler yapılması gerektiğini düşünüp, ona göre hareket etmek sorumluluklarımızın başında gelmelidir.
Geride bıraktığımız yılda olduğu gibi 2017 yılında da amacımız, toplumun tüm kesimleriyle işbirliği ve dayanışma içinde olarak, zengin tarihi, eşsiz doğal güzellikleri olan ilimiz Hakkâri'yi hak ettiği noktaya getirmek olacaktır. 2016 yılı içerisinde Hakkâri için elimizden geldiğince ilimizin kalkınması, gelişmesi, birlik-beraberliği ve huzuru için çaba içerisinde olduk. Değerli vatandaşlarımıza da bu konuda göstermiş oldukları gayretlerinden dolayı şükranlarımı sunarken, çalışmaların önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesini ümit ediyorum.Bu duygu ve düşüncelerim ile, 2017 yılının milletimiz, ilimiz, ülkemiz ve bütün insanlık için sağlık, mutluluk, barış ve huzur dolu olması temennisiyle, Hakkârili hemşehrilerimin, çalışma arkadaşlarımın ve basın mensuplarının yeni yılını kutlar; sevgi ve saygılarımı sunarım" dedi.
(FT-ŞAK-Y)

31.12.2016 13:59:26 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

İçişleri Bakanı Soylu, Şemdinli'de
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, ŞEMDİNLİ'DE
İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, YÜKSEKOVA'DA
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şahin, Yüksekova'da
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ŞAHİN, YÜKSEKOVA'DA
İçişleri Bakanı Soylu, Yüksekova'da
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU, YÜKSEKOVA'DA
Hakkari Gençlik Merkezinde Mekke'nin fethi kutlandı
YEREL

HAKKARİ GENÇLİK MERKEZİNDE MEKKE'NİN FETHİ KUTLANDI
Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı'dan yeni yıl mesajı
YEREL

YÜKSEKOVA KAYMAKAMI VE BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MAHMUT KAŞIKÇI'DAN YENİ YIL MESAJI
Hakkari'de &quot;özel güvenlik bölgesi&quot; uygulaması
YEREL

HAKKARİ'DE "ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ" UYGULAMASI
Yüksekova'daki sokağa çıkma yasağı
YEREL

YÜKSEKOVA'DAKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
&quot;Bütün sevdamız gençlere sahip çıkmak&quot;
YEREL

"BÜTÜN SEVDAMIZ GENÇLERE SAHİP ÇIKMAK"
Yüksekovalı öğrenciler ödüllendirildi
YEREL

YÜKSEKOVALI ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Hakkari'de tüm yollar açıldı
YEREL

HAKKARİ'DE TÜM YOLLAR AÇILDI
Hakkari Belediyesinden 'Beyaz Bayrak&quot; uygulaması
YEREL

HAKKARİ BELEDİYESİNDEN 'BEYAZ BAYRAK" UYGULAMASI
Hakkari Belediyesi sokak hayvanlarına sahip çıktı
YEREL

HAKKARİ BELEDİYESİ SOKAK HAYVANLARINA SAHİP ÇIKTI