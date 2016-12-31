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Aşkale'den Halep'e yardım



(Fotoğraflı)



Celal Dilsiz

ERZURUM (İHA) - Erzurum'un Aşkale ilçesinden Halep'e yardım gönderildi.

AK Parti Aşkale ilçe teşkilatı tarafından başlatılan "Şimdi Halep İçin" kampanyası dahilinde toplanan yardımlar dualar eşliğinde bir kamyonla Halep'e gönderildi.

AK Parti Aşkale İlçe Başkanlığınca yapılan açıklamada, "Halep'te bir savaş var. Bir yandan da PYD, PKK ve Esed güçlerinin kadın, çocuk demeden katlettikleri Halepliler var. Haleplilere bir nebze de olsa yardım edebilmek, ihtiyaçlarını azda olsa karşılamak bizler için mutluluk verici. İlçemizde konuyla alakalı olan ve duyarlı davranan vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz." denildi.

Toplanan yardımlar kamyona yüklendikten sonra yapılan dua sonrası yola çıkarıldı.

(CD-AA-Y)



31.12.2016 14:32:02 TSI

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