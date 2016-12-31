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Bir kamyon dolusu fidan 10 dakikada dağıtıldı

- Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane:

- "Yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girelim"



(Fotoğraflı)



Murat Çelik A.

AMASYA (İHA) - Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, yeni yıl dolayısıyla halka 4 bin fidan dağıttı.

Amasya Valisi Salih Işık ile Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriyya Nane'nin de katılımıyla Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende bir kamyon dolusu fidanın dağıtımı 10 dakika gibi kısa sürede gerçekleşti. Yılbaşı etkinlikleri öncesi çam ağaçlarının kesildiğine değinen Bölge Müdürü Nane, "Ne yazık ki çam ağaçları kesilerek bir gelenek olarak süslenmekte. Bu doğru bir yaklaşım değildir" dedi.

Nane, "Vatandaşlarımıza ücretsiz fidan dağıtıyoruz. Halkımızın yeni yıla ağaç keserek değil fidan dikerek girmelerini istiyoruz. Vatandaşlarımız aldıkları bu fidanları yılbaşından sonra uygun ortamda toprakla buluşturulursa doğaya bir katkı yapmış olurlar" diye konuştu.

Kendisine verilen fidan hakkında bilgi alan Vali Işık da halkın fidan dağıtımına olan ilgisinden memnun olduğunu söyledi.

(MÇ-SLH-Y)



31.12.2016 14:35:57 TSI

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