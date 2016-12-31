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Aksaray Belediyesi'nde kar alarmı



(Fotoğraflı)



Yasin Can

AKSARAY (İHA) - Yoğun kar yağışı ile birlikte harekete geçen Aksaray Belediyesi ekipleri karla kaplı yolları ve yaya kaldırımlarını gece gündüz temizleyerek, vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırdı.

Kış hazırlıklarını aylar öncesinden yapan Aksaray Belediyesi, tüm yurtta olduğu gibi Aksaray'da da etkili olan kar yağışıyla birlikte harekete geçti. Aksaray Belediyesi, kar yağışı ile birlikte tüm ekipleri seferber ederek vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için hem gece hem de gündüz temizleme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Gün boyunca meydana gelen kar yağışı, şehri beyaz bir örtü ile kaplarken, Aksaray Belediyesi kamyon, greyder, tuzlama araçları, hidromek kepçeler ve 120 kişilik ekiple, başta şehir merkezi olmak üzere şehrin her bölgesinde kar temizleme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını yürüttü.

Kar yağışının devam ettiği anlarda sürekli hareket halinde olan ekipler, şehrin merkezindeki yaya kaldırımlar ve ana arterler başta olmak üzere çalışmalarını aralıksız sürdürdü ve yolları vatandaşların ulaşımına açtı.

(YC-İP-Y)



31.12.2016 14:37:06 TSI

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