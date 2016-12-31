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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Başkanlardan yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 14:43
Başkanlardan yeni yıl mesajı

MERSİN (İHA) - Mersin'de ilçe belediye başkanları ile oda başkanları, yayınladıkları mesajlarla Mersinlilerin yeni yılını kutladılar.
Tuna: "Yürüklere düşen ateşlerin yaşanmamasını temenni ediyorum"
Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, mesajında, yeni yıla Mersin olarak yaşanan sel felaketinden dolayı büyük bir üzüntü içerisinde girdiklerini belirterek, bir daha böyle bir afatın yaşanmamasını temenni etti ve Mersin halkına geçmiş olsun dileklerini iletti. 2016 yılının acısıyla tatlısıyla geride kaldığını kaydeden Başkan Tuna, gelen yeni yılın 2016'den daha güzel ve huzurlu günler getirmesini dileyerek, "Toroslar Belediyesi olarak biz de yeni yılı büyük umutlarla karşılıyoruz. Her yeni yıl beraberinde yeni başlangıçları, uygulanacak yeni kararları, gerçekleşmesi umut edilen yeni dilekleri de getirmektedir. Geride bıraktığımız 2016 yılında hain terör saldırıları neticesinde yüreklerimizi yakan şehit haberlerinin acısı yüreklerimizde hala taze durmaktadır. Yeni yılda anaların, babaların, eşlerin, kardeşlerin kısacası Türk Milletinin yüreklerine düşen ateşlerin bir kez daha yaşanmamasını temenni ederken, 2017 yılının milletimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini umuyor, savaşların, acıların ve felaketlerin hiç yaşanmamasını diliyorum. Mesai arkadaşlarımın, tüm Mersin halkının ve milletimizin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum" dedi.
2016 yılını yatırım ve hizmetlerle dolu bir yıl olarak geçirdiklerini de vurgulayan Tuna, 2017 yılında da gerçekleştirmeyi planladıkları yatırım ve hizmetlerin hazırlıklarına başladıklarını bildirdi.
Aktaş: "Mersin'deki kardeşlik ikliminin tüm dünyaya yayılması en büyük dileğimiz"
Akdeniz Belediye Başkanı Hamdi Bilge Aktaş da mesajında, 2016 yılının gerek Türkiye ve gerekse komşu ülkeler nezdinde son derece sıkıntılı geçtiğine işaret ederek, her türlü olumsuzluğa rağmen yeni yılın yeni umutlar taşıdığına inandığını vurguladı. Başkan Aktaş, "Bir 'Hoşgörü Kenti' olarak anılan ve bu yönüyle örnek kentler arasında gösterilen Mersin özelinde gerçekten bir kardeşlik iklimi yaşanıyor. On yıllardır farklı kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapan Mersin, aynı zamanda Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçan yüz binlerce insana kucak açmış durumdadır. Kentimizde yaşanan bu kardeşlik ikliminin, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya geneline yayılması en büyük dileğimizdir. 2017'nin tüm insanların birbirine kenetlendiği, geleceğe güvenle bakılan bir yıl olmasını temenni ediyorum. Tüm enerjimizle ve gücümüzle ülkemizin daha mutlu yarınlara ulaşması için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın da desteğiyle yeni yılda da kentimiz için en iyiyi hedefleyeceğiz. Tüm hemşerilerimizin ve vatandaşlarımızın yeni yılını kutlar, sağlık ve huzur dolu bir yıl dilerim" ifadelerini kullandı.
Aşut: "Dik duruşumuzu yarın da devam ettireceğiz, birlikteliğimizi bozmayacağız"
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut ise Türkiye'nin zor bir yılı geride bıraktığını, 2016'nın, sonuçları ekonomiyi doğrudan etkileyen sıkıntılı gündemlerle geçtiğine dikkat çekti. Yalnızca Türkiye'de değil, tüm dünyada büyük değişimler yaşandığın ifade eden Aşut, mesajında şunları kaydetti: "Barışın, kardeşliğin, birlikte hareket etmenin önemi daha da çok hissedildi. Bu dönemde ülke ve millet olarak bizi hedeflerimizden uzaklaştırmak için mücadele edenler de oldu. Kimi zaman içimizdeki hainler, kimi zaman yurt dışındaki hasımlar, büyük bir Türkiye'nin inşa ediliyor olmasından, bölgesinde ve dünyada öncü bir Türkiye'nin yükseliyor olmasından rahatsız oldu. Önümüzdeki süreçte de olacaktır. Ancak biz dik duruşumuzu bugün olduğu gibi yarın da devam ettireceğiz. Birlikteliğimizi bozmayacağız. Huzurumuzu ve kardeşliğimizi kimsenin bozmasına da izin vermeyeceğiz. Ülkemiz, önümüzdeki yıllarda da demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çalışmalarını yeni başarılarla taçlandırmaya, sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgesinde ve dünyada bir istikrar merkezi olmaya devam edecektir. Dünyadaki kan, gözyaşı ve şiddet olaylarının dinmesi, insan hakları ihlallerinin yaşanmadığı, huzur dolu bir dünyaya ulaşmamız en büyük temennimiz. Her şeyin temelinin insan olduğunu unutmadan, ülkemizin sosyal ve ekonomik zenginliği olmaya devam edeceğiz. 2017 yılının bu anlamda kentimize, ülkemize ve tüm dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum. Çünkü ticaret sadece huzur ve güven olduğunda gelişir."
Serttaş: "2017 Türkiye'nin yılı olsun"
Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Çukurova Şubesi Başkan Yardımcısı Soner Serttaş da Türkiye'nin 2016 yılı içerisinde oldukça zorlu bir süreçten geçtiğini, yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen birlik ve beraberliğin daha çok sağlanması ile sıkıntıların aşıldığını kaydetti. Türkiye'nin, 2016'da birçok badire atlattığını vurgulayan Serttaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Yaşanan terör olaylarında şehit düşenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Fakat yaşanan tüm sıkıntılara rağmen iş dünyası olarak hiçbir zaman pes etmedik. Her zaman üretimden, istihdamdan, ihracattan yana olarak ülkemize olan güvenimizi sahaya yansıtmaya çalıştık. İş dünyası her zaman ülkesine olan inancını gösterdi ve 2017 yılı içerisinde de göstermeye devam edecektir."
Mersin'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Serttaş, "Mersin oldukça önemli bir badire atlattı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, Mersin'e başsağlığı diliyorum. 2016'nın son günlerinde yaşanan bu acı olaydan dolayı yeni yıla buruk gireceğiz. Yeni yılın ülkemize ve dünyaya barış, huzur ve sağlık getirmesini temenni ediyor, herkesin yeni yılını kutluyorum" dedi.
(KYM-Y)

31.12.2016 14:47:41 TSI
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Mersin'deki sel) Maalesef 2 can kaybı yaşanmış olup, 3 kayıp vakası bulunmaktadır. Kaybolan bu 3 kişiye yönelik olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Mersin ve Adana AFAD arama kurtarma ekipleriyle, emniyet ekipleri tarafından yoğun bir çalışma yürütülmektedir. Sahil Güvenliğimizin 3 botu ve 10 dalgıç adamıyla birlikte 30 personel, diğer taraftan AFAD ve emniyet müdürlüklerimiz de dahil ettiğimizde toplam 123 personel, kaybolan, şu ana kadar bulanamayan 3 kardeşimizi arama çalışmalarına devam ediyor.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(MERSİN'DEKİ SEL) MAALESEF 2 CAN KAYBI YAŞANMIŞ OLUP, 3 KAYIP VAKASI BULUNMAKTADIR. KAYBOLAN BU 3 KİŞİYE YÖNELİK OLARAK SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KOORDİNESİNDE MERSİN VE ADANA AFAD ARAMA KURTARMA EKİPLERİYLE, EMNİYET EKİPLERİ TARAFINDAN YOĞUN BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLMEKTEDİR. SAHİL GÜVENLİĞİMİZİN 3 BOTU VE 10 DALGIÇ ADAMIYLA BİRLİKTE 30 PERSONEL, DİĞER TARAFTAN AFAD VE EMNİYET MÜDÜRLÜKLERİMİZ DE DAHİL ETTİĞİMİZDE TOPLAM 123 PERSONEL, KAYBOLAN, ŞU ANA KADAR BULANAMAYAN 3 KARDEŞİMİZİ ARAMA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR."
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: &quot;(Mersin'deki sel) Şu an itibarıyla 113 köyde veya mahallemizde yaklaşık 28 bin vatandaşımız elektrik alamamaktadır. 5 mahallemiz hariç diğer mahallerimizin elektrikleri aşağı yukarı 2-3 gün içerisinde temin edilecek. Elektrik verme imkanına kavuşacağız. 300'ün üzerinde personelle EnerjiSA da bu çalışmalarını sürdürüyor.&quot;
YEREL

KALKINMA BAKANI LÜTFİ ELVAN: "(MERSİN'DEKİ SEL) ŞU AN İTİBARIYLA 113 KÖYDE VEYA MAHALLEMİZDE YAKLAŞIK 28 BİN VATANDAŞIMIZ ELEKTRİK ALAMAMAKTADIR. 5 MAHALLEMİZ HARİÇ DİĞER MAHALLERİMİZİN ELEKTRİKLERİ AŞAĞI YUKARI 2-3 GÜN İÇERİSİNDE TEMİN EDİLECEK. ELEKTRİK VERME İMKANINA KAVUŞACAĞIZ. 300'ÜN ÜZERİNDE PERSONELLE ENERJİSA DA BU ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR."