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Ekonominin 'Oscar'larında CLK Uludağ Elektrik'e 2 ödül birden

- CLK Uludağ Elektrik, ekonomiye değer kattı, başarısını ödülle taçlandırdı

- CLK Uludağ Elektrik, BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 2016 Ödülleri'nde Kurumlar Vergisi ve Sektör Liderleri kategorisinde ödül aldı.



(Fotoğraflı)



Samet Doğru

BURSA (İHA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından bu yıl 43.'sü gerçekleştirilen 'Ekonomiye Değer Katanlar-2016' ödülleri sahiplerini buldu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, BTSO Meclis Başkanı Remzi Topuk, meclis ve komite üyeleri ile Bursa iş dünyası temsilcileri katıldı.

Bursa iş dünyasının gurur gecesinde 8 ayrı kategoride 71 ödül sahiplerini buldu. 'Gelir Vergisi', 'Sektör Liderleri', 'Kurumlar Vergisi', 'Dönüşüm ve Fark Yaratanlar', 'İhracat', 'En Başarılı KOBİ'ler', 'İnovasyon' ve 'İş Barışına Katkı Sağlayanlar' kategorilerinde kent ve ülke ekonomisine yüksek düzeyde katkı sağlayan Bursa iş dünyası temsilcileri, kurum ve kuruluşlarına ödülleri verildi.

BTSO Ekonomiye Değer Katanlar 2016 Ödülleri'nde CLK Uludağ Elektrik, Kurumlar Vergisi ve Sektör Liderleri kategorisinde iki ödül aldı. CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac; Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da görevli elektrik tedarik şirketi olduklarını ve Limak Enerji gücünü de arkasına alarak; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun(EPDK) belirlediği yıllık 2400 kWh elektrik tüketen serbest tüketicilere (yani aylık 81 ilde 81 TL üzeri elektrik faturası ödeyen tüketiciler) tüm Türkiye'de indirimli elektrik satışı gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Genel Müdür Ali Erman Aytac, "2013 yılında gerçekleşen dağıtım ve perakende şirketlerinin ayrılması göreve geldik. Gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, müşteri memnuniyeti maksimizasyonu, sağladığımız verimlilik, yenilikçi ürünler ve indirim kampanyaları ile enerji sektörüne yeni bir heyecan ve bakış açısı kazandırdıklarını belirtti. 2012 yılından bu yana konut sektörüne, esnafa, sanayiciye, esnafa sağladığımız indirimler sayesinde 300 milyon TL'yi aşkın tutar serbest tüketicilerin cebinde kaldı. Ayrıca Ankara'da bulunan vergi dairemizi Bursa'ya taşıyarak bulunduğumuz bölgenin değer kazanmasına önem verdik." dedi.

2016 yılını böyle güzel bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aytac; "Öte yandan gerek dünya gerekse Türkiye açısından 2016 yılı oldukça zorlu bir yıl oldu. Ancak biliyoruz ki karamsarlık bizi hiçbir yere taşımaz. Biz hedeflerimiz doğrultusunda ülkemiz ve insanlarımız için hizmet üretmeye ve çalışmaya devam ettik. Bir yandan altyapı ve teknolojik yatırımlarımızı sürdürürken diğer yandan MİM ve YİM'lerle işlem sürelerini hızlandırdık, fiziki ortamlarımızı daha konforlu ve güvenli hale getirdik. Yoğun bir tempoyla geçen 2016'yı bu iki ödülle ile uğurluyoruz. Gururluyuz, mutluyuz. CLK Uludağ Elektrik olarak yeni yılda da ülkemiz ve vatandaşlarımız için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" dedi.

CLK Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, ödüllerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın elinden aldı.

(UGR)



31.12.2016 15:02:07 TSI

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