31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kuruyemişçilerde yılbaşı mesaisi

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:06
Kuruyemişçilerde yılbaşı mesaisi
Kuruyemişçilerde yılbaşı mesaisi

(Fotoğraflı)

İbrahim Aldemir
BALIKESİR (İHA) - Yeni yıl akşamlarının aranan yiyeceklerinden kuruyemişe olan ilgi uzun zamandır ekonomik sıkıntı yaşayan esnafı bir gün de olsa rahatlattı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yılbaşı akşamını evinde sevdikleri ve ailesiyle geçirmek isteyen vatandaşların vazgeçilmez adresi kuruyemiş dükkanları oldu. Kent merkezindeki bir çok kuruyemiş dükkanında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar kuruyemiş, Türk Kahvesi ve lokum almak için uzun süre kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. 20 TL'lik hazır paketlenmiş kuruyemişlere ilgi daha fazla olurken, Türk Kahvesi almak isteyen vatandaşların da sayısı da bir hayli fazla oldu.
(İA-UGR)

31.12.2016 15:06:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Yılbaşı pastasında altın sürprizi
YEREL

YILBAŞI PASTASINDA ALTIN SÜRPRİZİ
Yılbaşı için gıda kontrolleri arttırıldı
YEREL

YILBAŞI İÇİN GIDA KONTROLLERİ ARTTIRILDI
Burhaniye'de yılbaşı denetimi
YEREL

BURHANİYE'DE YILBAŞI DENETİMİ
SYDV mütevelli heyeti üye seçimi yapıldı
YEREL

SYDV MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYE SEÇİMİ YAPILDI
Balya Belediye Spor ikinci yarıya hazır
YEREL

BALYA BELEDİYE SPOR İKİNCİ YARIYA HAZIR
Üniversitede KPSS Semineri
YEREL

ÜNİVERSİTEDE KPSS SEMİNERİ