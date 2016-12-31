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Kuruyemişçilerde yılbaşı mesaisi



(Fotoğraflı)



İbrahim Aldemir

BALIKESİR (İHA) - Yeni yıl akşamlarının aranan yiyeceklerinden kuruyemişe olan ilgi uzun zamandır ekonomik sıkıntı yaşayan esnafı bir gün de olsa rahatlattı. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yılbaşı akşamını evinde sevdikleri ve ailesiyle geçirmek isteyen vatandaşların vazgeçilmez adresi kuruyemiş dükkanları oldu. Kent merkezindeki bir çok kuruyemiş dükkanında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar kuruyemiş, Türk Kahvesi ve lokum almak için uzun süre kuyruklarda beklemek zorunda kaldı. 20 TL'lik hazır paketlenmiş kuruyemişlere ilgi daha fazla olurken, Türk Kahvesi almak isteyen vatandaşların da sayısı da bir hayli fazla oldu.

(İA-UGR)



31.12.2016 15:06:24 TSI

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