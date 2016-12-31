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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Vali Yavuz'dan 'Yeni yıl' mesajı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:06
Vali Yavuz'dan 'Yeni yıl' mesajı
Vali Yavuz'dan 'Yeni yıl' mesajı

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, yeni yılla ilgili bir mesaj yayımlayarak, daha güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir ülke olarak yeni yıla girdiğimizi belirtti.
Yepyeni umutlarla bir yıla daha merhaba demenin heyecanı içinde olduklarını belirten Vali Yavuz, Türkiye'nin son 14 yıl yılda başlattığı kalkınma hamleleri sonucu 2016 yılında da bölgesinde bir istikrar abidesi olduğunu, yapılan büyük projelerle, tüm dünyanın takdirini kazandığını vurguladı. Vali Yavuz, "Yepyeni umutlarla yeni bir yıla daha merhaba demenin heyecanı içindeyiz. Ne mutlu bizlere ki, milletçe birlik ve beraberlik içerisinde, birbirimize kenetlenmiş, daha güçlü ve geleceğe güvenle bakan bir ülke olarak yeni bir yıla daha giriyoruz. Türkiye'miz son on dört yılda başlattığı kalkınma hamleleri sonucu 2016 yılında da bölgesinde bir istikrar abidesi olmuş yaptığı büyük projelerle tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Ülkemizde yaşanan bu değişim ve dönüşüme rağmen gönül coğrafyamızda ve yakın çevremizde yaşanan istikrarsızlık ve savaşlar, gerçekten tüm toplumumuzu derinden etkilemiştir" dedi.
15 Temmuz darbe gecesine de değinen Vali Yavuz mesajında, "15 Temmuz 2016 da dış güçlerin maşası olan, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış asker kıyafetli bölücü FETÖ elemanlarının ülkemizi işgal etme adına gerçekleştirdikleri kalkışma da, bizleri derinden üzmüştür. Allah Milletimize bir daha böyle günler yaşatmasın. 40 yıldan beri devletin en üst kademelerine yerleşerek bu milletin verdiği vergilerle satın alınan helikopter, tank ve savaş uçakları ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesine, TBMM'ne ve Aziz milletimize saldırmaktan çekinmeyen, bu ülkenin güvenliği adına önemli bir misyon üstlenen polisimize bombalı saldırı düzenleyen, demokrasisine ve ülkesine sahip çıkmak için sokaklara inen 241 vatan evladını şehit eden ve 2 bini aşkın vatan evladının da yaralanmasına neden olan FETÖ ve yandaşları ile onların arkasında olanları, Türk halkı asla unutmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Gençlerden geleceklerini yok etmek isteyen bu ve buna benzer şer odaklarına karşı daha duyarlı olmalarını beklediklerini dile getiren Yavuz şunları kaydetti:
"15 Temmuz kalkışmasında Malazgirt ruhunun aynen devam ettiğini bir kez daha gördük. Allah'ın izni ile kimse bu milleti yıkamaz, bu milleti kimse bölüp parçalayamaz. Dünya üzerinde kurulan hangi tuzak olursa olsun bu millet bütün tuzakları bozmaya ve bütün tuzakları onların başlarına geçirmeye muktedirdir. İster DAEŞ ister PKK, ister FETÖ gibi adı ne olursa olsun tüm terör örgütleri ve arkalarındaki küresel güçlerin tek amacı; son 14 yıldır çıktığımız kutlu yürüyüşümüze engel olmaktır. Millet olarak bu kutlu yürüyüşe engel olabilecek tüm terör örgütlerine karşı Malazgirt ruhu ile karşı durduk ve karşı durmaya devam edeceğiz. 2016 yılını özellikle gönül coğrafyamız olmak üzere, birçok yerde iç savaş ve terör gibi olaylarla acı, kan ve gözyaşı ile geride bırakıyoruz. Başta Suriye olmak üzere, yakın coğrafya yaşanan bu olayların müsebbipleri, insanlık var oldukça sebep oldukları bu vebalin yükü altında ezileceklerdir. Aziz milletimiz kadim medeniyetinin gereği olarak, geçmişte olduğu gibi 2016 yılında da yine mazlumun ve mağdurun yanında yer almıştır. İnşallah 2017 yılı, tüm aziz milletimiz ve dünya için barışın, huzurun tesis edildiği ve refahın arttığı bir yıl olur. Bu duygularla 2017 yılının hayırlara vesile olması temennisiyle Muşlu hemşerilerimize, değerli kamu görevlileri ile ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, onların kutsal emanetlerine ve gazilerimize de selam ve saygılarımı sunuyorum."
(NA-ŞAK-Y)

31.12.2016 15:10:27 TSI
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