YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bulanık'ta lise müdürleri toplantısı

Bulanık'ta lise müdürleri toplantısı



(Fotoğraflı)



Galip Kılınç

MUŞ (İHA) - Muş'un Bulanık ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Çiçekli, YGS-LYS sınavlarının öğrencilerini başarısını yükseltmek için lise müdürleriyle toplantı yaptı.

İlçe Milli Eğitim toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Çiçekli, toplantının amacının Muş ilindeki orta dereceli okulların YGS-LYS'deki genel başarı düzeyinin Türkiye ortalamasına göre istenilen düzeyde olmaması ve hedef olarak öğrencilerinin motivasyonunu ve başarılarını arttırarak Türkiye ortalamasına yaklaştırmak olduğunu söyledi. Müdür Çiçekli, "Bu konuda daha fazla çaba sarf etmelisiniz. Ayrıca okullarımızdaki etkinlik çalışmalarının artırılarak öğrencilerimizin farklı yeteneklerini keşfetmelerinin sağlanması için çalışmalar yürütün. Yine alt sınıflarda yetişen öğrencilerin gelecek yıllara daha iyi hazırlanmaları için daha yoğun bir çaba göstermeliyiz. Yine kurumlarımızda YGS-LYS yaklaşan sınavlarına öğrencilerimizin daha iyi hazırlanabilmesi için deneme sınavlarının daha da sıklaştırmanızı sizlerden istiyoruz" dedi.

Müdür Çiçeklinin konuşmasının ardından YGS-LYS başarısı hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu. Şube müdürü Ali Çiçekli, ve beraberindekiler daha sonra çeşitli okulları gezerek incelemelerde bulundu.

(GK-ŞAK-Y)



31.12.2016 15:21:03 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER