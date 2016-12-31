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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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AK Partili kadınlardan Halep'e yardım

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:20
AK Partili kadınlardan Halep'e yardım
AK Partili kadınlardan Halep'e yardım

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, tüm geliri Halep'e gönderilmek üzere kermes düzenlendi. Sur ilçesinde Dağkapı Meydanı'nda, açılan kermese vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. AK Partili kadınlar tarafından evde hazırlanan yiyeceklerin satıldığı kermesin tüm gelirinin Halep'e gönderileceği öğrenildi.
Düzenledikleri kermes ile ilgili bilgiler aktaran AK Parti Diyarbakır İl Kadın Kolları Başkanı Mukaddes Evsen, Halep'in ve Halep halkının zor günler yaşadığına dikkat çekerek insani yardım oluşturulması için herkese Halep'e yardım için destek çağrısında bulundu. Evsen, "Halep'teki mazlum olan kardeşlerimizin bir nebzede yanında olabilmek ve onlarla bir dilim ekmeğimizi paylaşmak amacıyla başlattığımız kermesimize destek veren tüm kadın kolları üyelerimize ve halkımızdan Allah razı olsun. Biz AK Partili kadınlar olarak Halep'te yaşanan drama ve o drama maruz kalanlara seyirci kalmayacağız, inşallah yardımlarımız bundan sonra da devam edecektir" dedi.
(İHA-AKK-Y)

31.12.2016 15:23:56 TSI
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