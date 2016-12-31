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YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
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Başkan Asya'dan 'Yeni Yıl' mesajı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:29
Başkan Asya'dan 'Yeni Yıl' mesajı
Başkan Asya'dan 'Yeni Yıl' mesajı
- Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Belediye Başkanı Feyat Asya,
- "2017 yılının yerelde ilimize ve bölgemize genelde ülkemize ve gönül coğrafyamıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum"

(Fotoğraflı)

Nejdet Armağan
MUŞ (İHA) - Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni yıl mesajı yayımladı.
Başkan Asya yayımladığı mesajında, 2016 yılını projeler ve hizmetlerle dolu geçirdiklerini söyledi. Başkan Asya, "Geride bıraktığımız 2016 yılında olduğu gibi, 2017 yılında da Muş Belediyesi olarak ilimizin kalkınması ve gelişmesi için mesai arkadaşlarımızla beraber aynı azim ve heyecanla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.
15 Temmuz hain darbe teşebbüsünden dolayı 2016 yılının unutulmaz bir yıl olacağını ifade eden Başkan Asya mesajını şöyle sürdürdü:
"2016 yılı dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sıkıntılı olarak geçti. Özellikle 15 Temmuz süreci bu ülkenin kaderini belirleme noktasında bir milat oldu. 2016 yılı ülkenin geleceğine kast eden bir grup haine karşı bir milletin destansı zaferine şahitlik etti. Bu vesile ile bir kez daha bu işgal girişimini lanetlerken, bu süreçte şehit olanlara Allah'tan rahmet, milli iradesine sahip çıkan yürekli halkımıza sonsuz şükranlarımız sunarım."
2016 yılında hükümetin ülke genelinde devrim niteliğinde yatırımları hayata geçirdiğini vurgulayan Başkan Asya, "Bizler de kendi yerelimizde aynı anlayış bir çok projemizi hayata geçirdik. Her geçen gün yapmış olduğumuz hizmetlerle çehresi değişen ilimizi daha da güzelleştirmek için hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Allah'ın izniyle 2017 yılında bu adımlarımızı daha da ileriyi taşıyacağız. Hedeflerimize ulaşmak için millet olarak el birliğiyle ile çalışmamız, kendimize inanmamız, sahip olduğumuz olanaklar ve öz kaynaklarımızı en verimli biçimde kullanmamız gerekmektedir. Bununla birlikte icra ettiğimiz vazifenin vermiş olduğu sorumlulukla her gün olduğu gibi her yıl yaptığımız ve yapacağımız çalışmaların muhasebesini tutmaya ve bu konuda halkımıza hesap vermeye devam edeceğiz. Bu duygularla bölgemizde ve ülkemizde yaşanan kötü hadiselerin son bulması umuduyla, yeni yılın ilimize, bölgemize ve ülkemize huzur getirmesini temenni ederken tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım" ifadelerini kullandı.
(NA-ŞAK-Y)

31.12.2016 15:33:01 TSI
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