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YEREL HABERLER  / DİYARBAKIR HABERLERİ
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DTSO 31. dönem girişimcilik sertifikalarını dağıttı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:31
DTSO 31. dönem girişimcilik sertifikalarını dağıttı
DTSO 31. dönem girişimcilik sertifikalarını dağıttı

(Fotoğraflı)

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) tarafından 31'incisi gerçekleştirilen girişimcilik eğitimlerinde başarılı olan kursiyerlerin sertifikaları törenle dağıtıldı.
DTSO'da düzenlenen KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri sertifika dağıtım törenine Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar, Başkan Yardımcısı Mesut Altın ve Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Özkeskin katıldı. Törenin açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sayar, kendi işini kurmak ve KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen tüm girişimci arkadaşların çabalarını ve girişimlerini takdirle karşıladığını belirterek, kentin ekonomisine katkı sağlamanın önemine değindi. Her geçen gün eğitimlere daha fazla ilgi olduğunu belirten Sayar, "Bu taleplere kayıtsız kalmak mümkün değil. Bu sebeple eğitimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.
Sayar, 2016 yılında 12 eğitim düzenlendiğini ve toplamda bin 75 kişinin faydalandığını belirterek, yeni girişimcilere başarı dileklerinde bulundu. Tören sertifikaların dağıtılmasıyla sona erdi.
(İHA-AKK-Y)

31.12.2016 15:33:34 TSI
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