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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari Gençlik Merkezinde Mekke'nin fethi kutlandı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:32
Hakkari Gençlik Merkezinde Mekke'nin fethi kutlandı
Hakkari Gençlik Merkezinde Mekke'nin fethi kutlandı

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi üye gençleriyle beraber Mekke'nin fethinin 1386'inci yıl dönümü düzenlenen programla kutladı.
Gençlik merkezinde düzenlenen program sinevizyon gösterisiyle başladı. Burada konuşan Gençlik Merkezi eğitim uzmanı Fahri Güldal, Mekke'nin fethinin Müslümanlar için önemli bir gün olduğunu, Mekke'nin fethi, savaşsız ve kanın akıtılmadığı büyük bir fetih olduğunu söyledi. Güldal, "İnsanlığa gönderilen son din İslam dini ve Peygamberimiz fetihlerin kılıçla değil, yürekle yapılacağını Mekke'nin fethiyle göstermiştir. İnsanlık için bu büyük bir örnektir. Özellikle biz gençlerin bunu çok iyi bilmesi gerektiğini vurgulayıp, Peygamberimiz 'müşriklere muhalefet ediniz' buyuruyor. Nerede muhalefet edeceğiz? Onlara benzememekte. Yılbaşı kutlamaları onların batıl inanışları gereğidir. Onun için biz yılbaşına tekabül eden bugün de Mekke'nin fethini kutlayacağız ve dolayısıyla onlara bilerek muhalefet edeceğiz. Güneşin doğuşu bizler için her gün ne kadar değerliyse Mekke'den inen ilahi kitapta kıyamete kadar her gün doğan güneş gibi insanlığa aydınlık verecektir" şeklinde konuştu.
Program daha sonra gençlik merkezi gönüllülerinin okuduğu ilahiler ve Şiirlerle ve yapılan ikramlarla sona erdi.
(FT-ŞAK-Y)

31.12.2016 15:36:19 TSI
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