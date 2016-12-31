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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Başkan Akyürek'ten yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:32
Başkan Akyürek'ten yeni yıl mesajı
Başkan Akyürek'ten yeni yıl mesajı
- Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek:
- "2017 yılının daha mutlu ve daha huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 2017 yılının şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya için kardeşliğe, huzura ve sevgiye vesile olmasını diledi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, 2017'nin Türkiye'ye ve tüm insanlığa huzur, kardeşlik, başarı ve mutluluk getirmesi temennisinde bulunarak, "Sevinç ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakırken yeni bir yıla başlamanın umut ve heyecanını yaşıyoruz. Her yeni gelen yıl insanlar, şehirler ve ülkeler için yeni umutları da beraberinde getirir. Geçmiş yılın muhasebesini yaparak gelecek yılın daha güzel, daha mutlu ve daha huzurlu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Geride bıraktığımız 2016 yılı içinde şehrimiz ve ülkemiz adına yaşanan güzelliklerin yanında hepimizi üzüntüye boğan olaylar da yaşandı. Yaşanan tüm olaylara rağmen ülkemiz insanı birlik ve beraberlik içinde her zaman olduğu gibi yine sıkıntıların üstesinden gelmeyi başardı. Dünya genelinde de mazlum milletlerin sıkıntı yaşamaya devam ettiği, binlerce masumunun hayatını kaybettiği acı bir yıl yaşadık. Temennimiz hem ülkemizde hem de tüm dünyada yaşanan acıların ve sıkıntıların sona ermesi, insanların barış ve huzur içinde yaşamasıdır. 2016 yılında belediye olarak Büyük Türkiye hedefine katkı yapmak amacıyla 31 ilçemizde önemli yatırımları hayata geçirdik. 2017 yılında merkezde ve tüm ilçelerde yatırımlarımız aralıksız devam edecek. 2017 yılının hem şehrimizin, hem de ülkemizin şaha kalktığı bir yıl olması için hep birlikte gayret göstereceğiz. İçeresinde 15 Temmuz gibi bir işgal harekatına karşı şanlı bir direnişi de barındırarak yad edilecek olan 2016 yılını geride bırakırken; 2017 yılının şehrimiz, ülkemiz ve tüm dünya için kardeşliğe, huzura ve sevgiye vesile olmasını diliyor, tüm hemşehrilerimin ve ülkemiz insanının yeni yılını tebrik ediyorum" dedi.
(US-İP-Y)

31.12.2016 15:36:48 TSI
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