31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Devrekli İmam Hatiplilerden Halep'e nakit yardımı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:33
Devrekli İmam Hatiplilerden Halep'e nakit yardımı
Devrekli İmam Hatiplilerden Halep'e nakit yardımı

(Fotoğraflı)

Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi eğitimci, öğrenci ve velileri tarafından Halep'e nakit yardımı yapıldı.
Zonguldak'ın Devrek İlçesinde faaliyette bulunan Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübünün "Halep Yardım Bekliyor" sloganıyla başlattığı kampanya ile Halep'te ki yardıma muhtaç ailelere yardım eli uzatıldı. Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğretmenleri Metin Alaca ve Sinan Kalıncı önderliğinde başlatılan kampanya ile ilgili bilgi veren Sinan Kalıncı, "15 gün önce Halep'teki ihtiyaç sahibi aileler için kulübümüzde yardım kampanyası başlattık. Hayata geçirilen kampanya da toplam olarak 4 bin 500 TL nakit elde ettik. Bu yardımı bir tutanak ile okul idaresine teslim ettik" dedi.
Halep için organize edilen yardım kampanyası için öğretmen, öğrenci ve velilere teşekkür eden Devrek Anadolu İmam Lisesi Okul Müdürü İsmail Öztürk ise, "Öncelikle bu kampanyaya duyarlılık gösteren herkese teşekkür ediyorum. Bilindiği üzere Halep'te bir ateş yanıyor. Oradaki halk Esed rejimi tarafından çok yoğun baskı altında. Devrek İmam Hatip Lisesi olarak bir nebze olsun farkındalık oluşturmak ve oradaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için bu kampanyayı başlattık toplanan yardım Halep'e ulaştırılması için Türkiye Diyanet Vakfı Devrek Şube Başkanı İlçe Müftümüz Mahmut Çakır'a makbuz karşılığında teslimatını gerçekleştirdik" diye konuştu.
(FE-BB)

31.12.2016 15:36:55 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Başkan Uysal şantiyelerdeki işçilerin yeni yılını kutladı
YEREL

BAŞKAN UYSAL ŞANTİYELERDEKİ İŞÇİLERİN YENİ YILINI KUTLADI
Esas 67 Burda'dan yılbaşı etkinliği
YEREL

ESAS 67 BURDA'DAN YILBAŞI ETKİNLİĞİ
Devrekliler Halep için yardım çadırı kurdu
YEREL

DEVREKLİLER HALEP İÇİN YARDIM ÇADIRI KURDU
Şahin yeni yılı kutladı
YEREL

ŞAHİN YENİ YILI KUTLADI
Karaduman ev ve kahve toplantılarına devam ediyor
YEREL

KARADUMAN EV VE KAHVE TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR
Hem imam hem kepçe operatörü
YEREL

HEM İMAM HEM KEPÇE OPERATÖRÜ
Zonguldak’ta cinayet
YEREL

ZONGULDAK’TA CİNAYET
Zonguldak'ta FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

ZONGULDAK'TA FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Balıkçı tekneleri fırtına çayda mahsur kaldı
YEREL

BALIKÇI TEKNELERİ FIRTINA ÇAYDA MAHSUR KALDI
Devrek'te zabıtadan hijyen operasyonu
YEREL

DEVREK'TE ZABITADAN HİJYEN OPERASYONU
Zonguldak'ta Yelken sporunu konuştular
YEREL

ZONGULDAK'TA YELKEN SPORUNU KONUŞTULAR
Özer, yeni yılı kutladı
YEREL

ÖZER, YENİ YILI KUTLADI
2017 Hac müracaatları başlıyor
YEREL

2017 HAC MÜRACAATLARI BAŞLIYOR
Kdz. Ereğli TSO, meslek komitelerinin sıkıntılarını masaya yatırdı
YEREL

KDZ. EREĞLİ TSO, MESLEK KOMİTELERİNİN SIKINTILARINI MASAYA YATIRDI
AA'nın &quot;Yılın Fotoğrafları&quot; oylaması
YEREL

AA'NIN "YILIN FOTOĞRAFLARI" OYLAMASI