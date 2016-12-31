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Kooperatifler kayyumdan yardım istedi



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA) - Van'da bir araya gelen minibüs kooperatifleri, Van Büyükşehir Belediyesine kayyum atanan Vali İbrahim Taşyapan'dan yardım istedi.

Bir odada düzenlenen basın toplantısına, S.S. 64 Nolu Memur-Sen, S.S. 24 Nolu Yedi Kilise, S.S. 67 Nolu Bardakçı, S.S. 68 Nolu Kalecik ve S.S. 77 Nolu Şemsibey Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif başkanları katıldı. Burada kooperatifler adına bir açıklamada bulunan S.S. 64 Nolu Memur-Sen Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı İdris Takva, Van'ın büyükşehir olmadan önce mahallelerinin köy statüsünde olduğunu belirterek, il trafik komisyonuna geçilmediklerini söyledi. 2013-2014 yılında belediyenin büyükşehir olmasından sonra Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) belediye bünyesine alındığını ifade eden Takva, " Bizler, UKOME'nin yıllardır süren sıkıntımıza çözüm bulacağını düşündük. Ancak Şu ana kadar hiçbir çözüm üretilmedi. Kooperatifler olarak Van Büyükşehir Belediyemize kayyum atanan sayın Valimizden bu sıkıntımızın giderilmesini, biz kooperatiflere de nüfusa dayalı hat verilmesini istiyoruz" dedi.

(ATL-ŞAK-Y)



31.12.2016 15:38:08 TSI

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