31 ARALIK 2016
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti Milletvekili Öztürk;

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:49
AK Parti Milletvekili Öztürk;
AK Parti Milletvekili Öztürk;
- "Dar gelirlileri ev sahibi yapmakta kararlıyız"
- Muğla'nın Menteşe ilçesinde devam eden Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ikinci etap inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Fethiye'de, Marmaris'te, Bodrum'da dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmakta kararlı olduklarını açıkladı.

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Haber : Bekir Tosun
Kamera : Bekir Tosun
MUĞLA (İHA) - AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, Menteşe ilçesinde inşaat çalışmaları devam eden TOKİ 2. Etap inşaat çalışmalarını AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ile birlikte yerinde inceledi. Firma yetkililerinden bilgi alan Milletvekili Öztürk, Muğla'nın her ilçesinde dar gelirli ve üzerinde hiçbir gayrimenkulü bulunmayan vatandaşları ev sahibi yapmak için çalışma yürüttüklerini açıkladı.
Firma yetkilileri hava şartlarına göre çalışma hızlarının değiştiğini söylerken, günde 2,5 kat ürettiklerini açıkladılar. İnşaatın teslim tarihinin 2018'ın Mayıs ayı olmasına rağmen hedeflerinin 2017 yılının sonunda inşaatı tamamen bitirip anahtar teslim etmek olduğunu açıkladılar.
2017 SONUNDA ANAHTAR TESLİMİ
İlk defa anahtar sahibi olacak, dar gelirli vatandaşların ev sahibi olmalarını istediklerini belirten AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, "Biz sadece Menteşe'de değil, turistik ilçelerimiz Bodrum'da, Fethiye'de ve Marmaris'te de dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarını istiyoruz. Bizim tek amacımız var. Birinci etap TOKİ'nin amacına ulaştığını düşünmüyorum. Birinci etap TOKİ'de başka yerlerde evi olanlar da ev sahibi oldu. Buradaki amacımız, bugüne kadar hiç ev sahibi olamamış, gelecekte de çalıştığı maşala ev sahibi olma imkanı bulunmayan dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarını istiyoruz. Bu konuda da bu şartları taşıyan vatandaşlarımızı şartnameye koyacağız. Ödemeler konusunda da dar gelirli vatandaşlarımızı bütçelerine göre ödeyebilecekleri bir ücret ile ev sahibi olmalarını istiyoruz. Firma yetkilileri, anahtar tesliminin 2018 yılının ortaları olarak olmasına rağmen 2017 yılının sonunda tamamlayacaklarını taahhüt ettiler. Bodrum'da, Marmaris'te, Fethiye'de 2 milyon dolarlık villalarda kimse oturamaz. Dar gelirli vatandaşlarımız hiç oturamaz. Bu yörelerimizde yüzlerce, binlerce otellerde çalışan, memurluk yapan ve işçi olarak çalışan vatandaşlarımız var. Bu insanlar TOKİ'nin ürettiği 90 ila 150 bin lira arasında binalar var. Bu konutlardan dar gelirli vatandaşlarımızın 20 veya 10 yıl vade ile alma imkânları var. Bu yüzden TOKİ Bodrum'da, Marmaris'te, Fethiye'de konut üretsin, dar gelirli vatandaşlarımız da hayallerine kavuşsun istiyoruz. TOKİ'ye karşı olmanın bir anlamı yok. Keşke Belediyelerimiz de böyle konutları kendileri üretse" dedi.
BİN 106 KONUT ÜRETİLECEK
Bin 106 adet konut, 32 ticaret merkezi ve 3 caminin toplam maliyeti 147 milyon 554 bin liraya mal olacak. Haziran ayında yer teslimi yapılan 2. etap TOKİ evlerinin 700 gün içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine dağıtılması bekleniyor.
49 BLOKTAN OLUŞUYOR
2.etap TOKİ evleri bin 106 adet konut, 32 adet ticaret ve 3 adet cami inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemesi olmak üzere 49 adet bloktan oluşuyor. Projede, 28 adet 1+1, 770 adet 2+1, 308 adet 3+1 konut bulunuyor. Projede bulunan 1 adet İller Bankası tipi 500m3 lük su deposu ile su ihtiyacının giderilmesi planlanıyor. Projede yağmur suları 2 adet 500m3 ve 1 adet 60 m3'lük su deposu havzalarını doldurarak tamamen doğal bir sulama sistemi yer alıyor. 32 adet ticaret merkezi ile toplu konut alanı içerisindeki yaşam ihtiyaçları TOKİ tarafından yapılacak.
(BT-İK)

31.12.2016 15:53:54 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Vali Çiçek evi yanan şehit ailesini ziyaret etti
YEREL

VALİ ÇİÇEK EVİ YANAN ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET ETTİ
Muğla'da şehit ailesinin evin yanması
YEREL

MUĞLA'DA ŞEHİT AİLESİNİN EVİN YANMASI

Bodrum'da sahte kimlikle yakalanan firari hükümlü tutuklandı
YEREL

BODRUM'DA SAHTE KİMLİKLE YAKALANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ TUTUKLANDI
Başkan Kocadon belediye personelinin yeni yılını kutladı
YEREL

BAŞKAN KOCADON BELEDİYE PERSONELİNİN YENİ YILINI KUTLADI
Muğla'da şehit ailesinin evinin yanması
YEREL

MUĞLA'DA ŞEHİT AİLESİNİN EVİNİN YANMASI

Bıçaklı saldırgan yakalandı
YEREL

BIÇAKLI SALDIRGAN YAKALANDI
AKUT Milas Kaymakam'ı Arslan'ı ziyaret etti
YEREL

AKUT MİLAS KAYMAKAM'I ARSLAN'I ZİYARET ETTİ
Jandarma, soba zehirlenmelerine karşı bilgilendiriyor
YEREL

JANDARMA, SOBA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI BİLGİLENDİRİYOR
Bodrum'da trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı
YEREL

BODRUM'DA TRAFİK KAZALARI MOBESE KAMERALARINA YANSIDI
Çorumlular şehitler için Mevlid-i Şerif okuttu
YEREL

ÇORUMLULAR ŞEHİTLER İÇİN MEVLİD-İ ŞERİF OKUTTU
Mitso'nun 2017 yılı tahmini bütçesi kabul edildi
YEREL

MİTSO'NUN 2017 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ
Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu
YEREL

APARTMANDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU
Şehidin ailesinin evi yandı
YEREL

ŞEHİDİN AİLESİNİN EVİ YANDI
Fethiye'de jandarmadan yılbaşı denetimi
YEREL

FETHİYE'DE JANDARMADAN YILBAŞI DENETİMİ
Ortaca'da jandarmadan kaçak içki denetimi
YEREL

ORTACA'DA JANDARMADAN KAÇAK İÇKİ DENETİMİ
Şehit çocuklarına bilgisayar
YEREL

ŞEHİT ÇOCUKLARINA BİLGİSAYAR
Milas'ın yüksel kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
YEREL

MİLAS'IN YÜKSEL KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Bodrum'daki Ormancılık Çalıştayı sona erdi
YEREL

BODRUM'DAKİ ORMANCILIK ÇALIŞTAYI SONA ERDİ
Milas'taki tütün operasyonunda 8 kişi serbest
YEREL

MİLAS'TAKİ TÜTÜN OPERASYONUNDA 8 KİŞİ SERBEST
Muğla'da &quot;Ağaç Kesme Fidan Dik&quot; kampanyası
YEREL

MUĞLA'DA "AĞAÇ KESME FİDAN DİK" KAMPANYASI
İzmir'de atlar Milas için koştu
YEREL

İZMİR'DE ATLAR MİLAS İÇİN KOŞTU
Kaymakam Arslan'dan Başkan Tokat'a ziyaret
YEREL

KAYMAKAM ARSLAN'DAN BAŞKAN TOKAT'A ZİYARET
Milas'ta trafik kazası: 1 yaralı
YEREL

MİLAS'TA TRAFİK KAZASI: 1 YARALI
Fethiye'deki sahile bırakılan bebek
YEREL

FETHİYE'DEKİ SAHİLE BIRAKILAN BEBEK