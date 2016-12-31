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YEREL HABERLER  / VAN HABERLERİ
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Vali Taşyapan'dan yeni yıl mesajı

31 Aralık 2016 Cumartesi, 15:55
Vali Taşyapan'dan yeni yıl mesajı

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan'dan yeni yıl mesajı.
Vali Taşyapan mesajında, "Malum olunduğu üzere, bölgemizde, komşu coğrafyalarda ve dünya genelinde önemli olayların yaşandığı, özellikle ülkemiz açısından elim hadiselerin cereyan ettiği bir yılı artık geride bırakıyoruz. Yıldan yıla, kalkınmasını kararlılıkla ve büyük ivmeyle sürdüren devletimiz, kökü dışarıda, icracıları sınırlarımız içerisinde konuşlanan hainler tarafından hem ekonomik hem sosyolojik hem de manevi anlamda yıpratılmaya, direnci kırılmaya, hatta çökertilmeye çalışılmaktadır. Ülkemiz, yıl içerisinde malum maşaların askerimize, polisimize, hatta sivil vatandaşlarımıza güzel ülkemizin dört bir yanında kurduğu alçakça tuzakların yanı sıra, 15 Temmuz gecesi hain darbe kalkışması ile karşı karşıya kalmıştır. Milletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde iradesini korumak ve bu hıyanete dur demek için milletin hizmetinde görev yapan güvenlik güçlerimizle birlikte ayağa kalkmış ve yüzlerce şehit vermiştir. Binlerce insanımız aynı olaylarda ülkesi, devleti ve milleti için farklı şekillerde yaralanarak gazilik şerefine ulaşmıştır. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Vali Taşyapan'ın mesajının devamında ise;
"Kanaatimce 2016 yılında milletimizin en önemli kazancı, darbe kalkışmasında da açıkça görüldüğü gibi, milli manevi değerlerine ve iradesine, birlik ve beraberliğine kastedildiğinde bir sevki manevi ile şahlanarak, her türlü ihtilafını bir kenara bırakarak kenetlenmesi ve hiçbir güce, hiçbir örgüte ya da silaha yenilmeyeceğini yedi düvele kanıtlamış olmasıdır. Geride kalan yılda yaşadığımız üzücü olayların ve acıların 2017 yılında tekrarlanmamasını diliyor, milletimizin yeni yıldan itibaren 79 milyon ferdiyle el ele, gönül gönüle kenetlenerek, her türlü fitneye inat kardeşçe yaşamasını ve yeni yılın Vanlı hemşehrilerimize, milletimize ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi
(EKİP-ŞAK-Y)

31.12.2016 15:59:29 TSI
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