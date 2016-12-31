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Konya SMMM Odasından yeni yıl mesajı



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KONYA (İHA) - Konya SMMM Odası Başkanı Seyit Faruk Özselek, "Odamız ve mesleğimiz için önemli gelişmelerin yaşandığı bir yılı daha geride bırakıyor, umutla yeni bir yıla giriyoruz" dedi.

Başkan Özselek yayınladığı mesajında, "2017 yılının ülkemize, ulusumuza ve tüm insanlığa barış, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini, yaşadığımız sorunların çözülmesi için yeni bir başlangıç oluşturmasını temenni ediyorum. İnşallah 2017 yılı var gücümüzle çalışarak, herhangi bir karamsarlığa kapılmadan, çağdaş dünyayla bütünleşme yolunda yorulmadan ilerleyeceğimiz bir yıl olacaktır. Konya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak da hizmetlerimiz meslek ve meslektaş odaklı, temel hedeflerimiz açıklık, şeffaflık ve verimlilik olacaktır. Başarılı faaliyetlere imza atma yolunda ilk günkü gücümüz ve inancımız kaybolmadan devam ediyor. Amacımız mesleğimizi ve meslektaşlarımızı en iyi standartlara taşımaktır. Bu duygularla başta meslektaşlarımın ve tüm hemşerilerimin yeni yıllarını tebrik ediyor, yeni yılın sağlık, başarı ve mutluluk getirmesini Cenab-ı Allah'tan diliyorum" dedi.

(İHA-İP-Y)



31.12.2016 16:09:20 TSI

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