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Vatandaş hindi yerine bütün tavuk tercih ediyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te yılbaşı öncesi vatandaşların hindi yerine daha çok tavuğu tercih ettiklerini belirtti.

Beyaz et satıcısı Sezgin Yıldız, yılbaşı gecesi için vatandaşların bütün tavuk satışına yöneldiğini ifade etti. Yıldız, "Kilosu 6.75 lira ve bizim özel olarak getirdiğimiz ve yaklaşık 3- 3,5 kilo arası değişen aile boyu bütün tavuklar çok satıldı. Şuan yılın son günü olduğu için satışlarımız oldukça iyi. 200-250'ye yakın tavuk sattık. Bu sene tavuk satışları çok güzel, geçen senelere göre. Satışlarımızı tamamlayıp yeni yıla yeni umutlarla gireceğiz" dedi.

(CKT-CY-Y)



31.12.2016 16:12:41 TSI

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